Moll-Schüler gastieren in Kirche

Zu zwei festlichen Adventskonzerten in der Maria-Hilf Kirche laden die Ensembles des Moll-Gymnasiums für Montag, 17. und Dienstag, 18. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr, in der Maria-Hilf-Kirche in der August-Bebel-Straße 49 ein. In den letzten Monaten haben die Chöre und instrumentalen Ensembles, darunter auch die Stomp-AG, geprobt, um an den Adventskonzerten musikalisch auf das bevorstehende Weihnachtsfest einzustimmen. Premiere hat dieses Jahr die Concert-Band, der Zusammenschluss von Bigband und Sinfonieorchester. Die Musiker präsentieren stimmungsvolle Weihnachtslieder aus aller Welt, bekannte klassische Klänge sowie Pop- und Jazzarrangements . mai

