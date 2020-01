Moll-Schüler spielen Kammermusik

Schüler des Moll-Gymnasiums laden für Montag, 13. Januar, um 19 Uhr zu einem Kammermusikabend im Museum Zeughaus der Reiss-Engelhorn-Museen im Florian-Waldeck-Saal in C 5 ein. Der Eintritt ist frei. „Die Kammermusikabende sind für uns Lehrer ganz besondere Konzerte bei denen sich unsere Schüler solistisch oder in kleinen Gruppen vor einem kritischen Publikum präsentieren können. Dabei haben wir diesmal wieder ein sehr ambitioniertes und kurzweiliges Programm zusammenstellen können!“, so Tibor Stettin, Moll-Musiklehrer und Künstlerischer Leiter des Abends. „Es ist sehr erfreulich, dass so viele Schüler neben dem Schulalltag wieder ein solch beeindruckendes Programm präsentieren können“, so Schulleiter Gerhard Weber. mai

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.01.2020