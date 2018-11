Musicalbühne mit vollem Programm

Das Rhein-Neckar-Theater, Angelstraße 33 (Zufahrt: Alte Seilerei) hat am Wochenende volles Programm auf seiner Musicalbühne. Am heutigen Freitag, 30. November, zeigen die Sänger und Schauspieler um Prinzipal Markus Beisel zum letzten Mal in diesem Jahr die Komödie „Krieg der Geranien“ (Beginn 20 Uhr, Eintritt 20 bzw. 23 Euro). Morgen, Samstag, 1., und übermorgen, Sonntag, 2. Dezember, steht die neue Komödie des Ensembles, „Romeo allein an Bord“ (Regie: Markus Beisel) auf dem Spielplan. In der turbulenten Komödie geht es um eine Theatertruppe, die auf einem Kreuzfahrtschiff anheuert. Der Eintritt kostet ebenfalls 20 bzw. 23 Euro, Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Weitere Vorstellungen sind am Freitag, 21. und Samstag, 29. Dezember.

Am kommenden Wochenende stehen „Monnem – doi Musical“ (Freitag, 7. Dezember) und „Männerschnupfen“ (Samstag 8. und Sonntag, 9. Dezember) auf dem Spielplan des Rhein-Neckar-Theaters in der Alten Seilerei. lang

Info: Spielplan, Tickets und weitere Infos: rhein-neckar-theater.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018