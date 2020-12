Musik passend zur Adventszeit

Pünktlich vor Weihnachten veröffentlicht die Mannheimer Band New York Sunday Bar (NYSB) mit Mitgliedern aus Neckarau und Käfertal ihre ganz besondere Version des weltberühmten Weihnachtssongs „Winter Wonderland“. NYSB steht nach eigenen Angaben für Dance Music und Liveperformance mit Percussion, Didgeridoo und Vocals. Dass das auch mit einem traditionellen Weihnachtssong funktioniert, zeigt das Ensemble jetzt auf stimmungsvolle Weise.

Im Trommelpalast produziert

Das passende YouTube-Video entstand im Trommelpalast Mannheim – Gero Fei lieferte die Percussionsounds – und in einer kreativ in Szene gesetzten Sportumkleide. Sabine Hund, die den Titel auch produzierte, liefert eine für ein Weihnachtslied überraschende Didgeridooeinlage. Meike Büttner (Antenne Lila) bezaubert mit Vocals und Daniela Scherz tanzt im Video schwungvoll vor verschneiter Kulisse.

„In einer Zeit, in der auf Live-Auftritte verzichtet werden muss, ist das für die Band ein Lebenszeichen in der Adventszeit“, so die Gruppe in einer Mitteilung. Das Musikstück ist ab sofort in allen Download- und Streamingportalen (Spotify, Apple Music, Amazon Music und Co.) erhältlich. aph

