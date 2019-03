Närrisches Treiben rund um die Bütt

Zwei Raketen, die höchste Stufe der Ovationen des närrischen Publikums für die Mitwirkenden bei einer Prunksitzung, ließ Pilwe-Präsident Rolf Braun zünden: für die Ulknudel Marion Striebig alias Klara Kohlbecker und die Juniorengarde. Indes hätten sicher mehrere Nummern des abwechslungsreichen Programms im Casinosaal des Großkraftwerkes mit einem Trommeln auf den Tischen, Fußstapfen und begeisternden Pfiffen belohnt werden können. Die Neckarauer Narrengilde bot ein kurzweiliges Menü, zusammengesetzt aus flotten Tänzen, Schunkelmusik, bissigen Vorträgen in der Bütt, schmissigen Rhythmen des eigenen Musikzuges und erheiterndem Klamauk.

Mehr als 50 Tänzerinnen nennt die Pilwe ihr eigen: von den Kleinsten, den Stoppelhopsern, über Jugend-, Junioren- und Funkengarde bis zu Pilwe-Muddis, geleitet von Trainerinnen und Betreuerinnen. Manche fangen schon im zarten Alter an. So zählt das Jüngste gerade zwei Lenze. Zusammen mit Freundinnen in der Schar der Stoppelhopser hüpft, klatscht und dreht sich zu Kinderliedern. Die Truppe erweist sich auch als Aushängeschild außerhalb Neckaraus, beim Schwetzinger Karneval heimsten die Kinder den ersten Preis ein.

Premiere bei den Stoppelhopsern

„Möglich, dass hier ein künftiges Tanzmariechen oder gar eine Stadtprinzessin heranwächst“, sinniert Präsident Braun. Überraschend wäre es nicht, schließlich hatte auch Anna-Lena Dürr bei den Stoppelhopsern angefangen. Einige Nummern später begeistert das vielfach preisgekrönte Funkenmariechen mit ihrer Darbietung, übrigens genauso wie ihre „Kollegin“, das zweite Funkenmariechen der Pilwe, Jasmin Cutrona.

Als Zebras galoppiert die Jugendgarde über die Bühne, ein Schautanz, der genauso beim Publikum Gefallen findet wie die Zirkusnummer der Pilwe-Muddis. Traditionellen Gardetanz bietet die Jugendgarde, die mit einer Rakete belohnt wird. Die hätte auch die Funkengarde verdient, in deren Reihe übrigens auch der einzige Tänzer der Gesamttruppe, Florian Müller, mitwirkt.

Bissige Politsatire, witzige Wortakrobatik, Komödiantisches und derber Humor: Die Redner bieten die ganze Palette dessen, was das närrische Herz erfreut. Den Vogel schießt Marion Striebig ab. Als Ulknudel hampelt sie über die Bühne, nimmt als „harter Karl“ die Schwächen der Geschlechter aufs Korn, legt zuletzt eine Schwanentanz hin. Das Publikum biegt sich vor Lachen und klatscht den Rhythmus der Musik mit.

Bei der Suche nach guten Büttenrednern wurde die Pilwe mit Organisationsministerin Gertraude Karusseit besonders in der Pfalz fündig. Vom Dahner Felsenland kommt Oliver Betzer alias „Klee Härtschler“, der seine liebe Not mit dem 100-jährigen Opa hat und sich über die Handy-Mania lustig macht. Mit einem musikalischen Medley bringt er zuletzt Schwung in den Saal.

Aus Dahn kommt auch der „Urlauber“ Babilon Rico, dessen Erlebnisse mit der Freundin in Spanien die Lachmuskeln so mancher Narren strapazieren.

Umzug nach Bayern

Auf Wortklauberei verstehen sich Horst Siegholt und Pit Krug, bei deren Unterhaltung über den Fußball Wörter wie Einlauf, Latte und Eckensteher nicht nur eine Bedeutung haben. Für den derben Humor mit Anspielungen auf die Körpermaße zeichnet Manfred Baumann alias „Der Mann mit dem Koffer“. Auch sein Vortrag wird immer wieder mit Beifall unterbrochen. Die Welt- Bundes- und Kommunalpolitik nimmt sich „Protokoller“ Alexander Fleck vor. Zur sichtlichen Freude des lachenden Publikums. Die musikalische Einlage kommt von Horst Karcher, der es nicht versäumt, seine bekannteste Ballade „Pudelnackisch, ohne Hemd“ zu singen. Zuletzt werden die Gäste mit dem Finale des Musikzugs verabschiedet. Im Verlauf der Prunksitzung nimmt Präsident Braun zwei besondere Ehrungen vor: Leo Küstner erhält die Goldene Ehrennadel mit Brillanten. Seit 1957 ist er bei der Pilwe engagiert, auch als Elferrat. Andrea Schneider vom Musikzug wird zur Ehrenstabführerin. Seit 34 Jahren spielt sie mit, davon zwölf Jahre als Stabführerin. Zum geäußerten Bedauern der Pilweführung verlässt sie den Musikzug, sie zieht um nach Bayern.

