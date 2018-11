Nikolausmarkt am Rathaus

Geschenkideen, Dekoratives, Leckeres, weihnachtliche Klänge – eine schöne Einstimmung auf die Adventszeit bietet der 29. Neckarauer Nikolausmarkt „Rund ums Rathaus“ am Samstag, 1., und Sonntag, 2. Dezember, jeweils ab 12 Uhr. Der Markt steht unter der Schirmherrschaft der Gemeinschaft der Selbständigen Mannheim-Neckarau e.V. (GdS). Am Samstag um 15.30 Uhr wird die Krippe mit lebensgroßen Figuren und die Christbaum-Beleuchtung von Pfarrer Martin Wetzel eröffnet. Anschließend kommt der Nikolaus (Ende gegen 18 Uhr). Am Sonntag um 14 Uhr eröffnet Stadträtin Helen Heberer im Rahmen des Nikolausmarktes die alljährliche Schildkröt- und Spielzeugausstellung im Wappensaal des Rathauses. ost

