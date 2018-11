„Pflegeberufeanerkennen“

Im Rahmen seiner Stadtteiltage im Lindenhof hat der Mannheimer SPD-Landtagsabgeordnete und Stadtrat Boris Weirauch die CURA-Intensivpflegeeinrichtung „Haus Jeremias“ besucht.

In dieser als Wohngruppe gestalteten Einrichtungen werden teilweise über Jahre insgesamt sieben Patienten betreut, die auf Beatmung über eine Trachealkanüle angewiesen sind. Die zu Grunde liegenden Krankheitsbilder sind vielfältig: Patienten mit Schlaganfall, herzinfarktbedingter Atmungsstörung bis hin zu Wachkomapatienten werden durch die speziell geschulten Pflegekräfte betreut.

Im Gespräch mit Pflegedienstleiterin Bettina Forler und ihrem Team zeigte sich Weirauch beeindruckt von der Gestaltung des Hauses und dem intensiven Umgang mit den Patienten. „Sie leisten hier großartige Arbeit, die höchste Wertschätzung und Anerkennung verdient,“ zeigte sich Weirauch beeindruckt.

Großer Fachkräftemangel

Der Abgeordnete überzeugte sich bei einem anschließenden Rundgang durch die Räumlichkeiten von der guten Versorgung der Patienten.

Anlass seinen Besuch war neben der Patientenversorgung auch die drängende Frage, welche Maßnahmen im Pflegebereich gegen den Fachkräftemangel ergriffen werden müssen. Der Pflegeberuf müsse aus Sicht des Abgeordneten attraktiver gemacht werden.

„Die Gesellschaft muss entscheiden, was ihr gute Pflege wert ist“, rückt Weirauch neben der hohen gesellschaftlichen Wertschätzung auch angemessene Löhne in den Fokus seiner Überlegungen. Immer wieder höre er Klagen von qualifizierten Fachkräften darüber, dass sie nicht Vollzeit arbeiten könnten, da sich Kindergarten-Öffnungszeiten in der Regel nicht mit den Anforderungen des in der Pflege erforderlichen Schichtdienstes decken würden. mai

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018