Pilwe prunken auf „heißer Bühne“

Casino des Großkraftwerks: Die Gäste stehen, klatschen begeistert den Rhythmus mit, manche stampfen mit den Beinen, andere pfeifen, der Saal bebt, erfüllt von der Musik der „Waschlappen Glunker“, einer Truppe aus Neuhausen bei Stuttgart. Auf der Bühne wirbeln die Masken, in ihrer Art erinnern sie an die allemannische Fasnet, am Ende bilden sie eine Pyramide. Mit lauten Zurufen und donnerndem Beifall ertrotzt sich das Publikum eine Zugabe. Es ist der Schluss- und zugleich einer der Höhepunkte der närrischen Prunksitzung der Neckarauer Narrengilde „Die Pilwe“.

Die Gäste aus dem Schwabenland sind nicht zum ersten Mal hier, doch diesmal reisten sie besonders zahlreich an. Rund 60 Musiker und Tänzer, angeführt von Danares und Felix, dem Prinzenpaar des Narrenbundes, kamen mit zwei Bussen, um die Neckarauer zu unterhalten. Und das ist ihnen auf eine großartige Art gelungen. Auf „Mannheims heißester Bühne“ pflegt Sitzungspräsident Rolf Braun in Anspielung an das Großkraftwerk die Gäste zu begrüßen. Die „Waschlappen Glunker“ machen es wahr. Es ist bei weitem nicht der einzige Punkt in der rund vierstündigen Sitzung, den die Gäste im Saal stehend mit Beifall, einige Male gar mit einer Rakete belohnen. Der Anfang ist traditionell den Kleinsten unter den Garden, den „Stoppelhopsern“ vorbehalten.

Mit ihren noch etwas ungelenken Figuren – die Jüngste zählt gerade zwei Lenze – zaubern sie den Zuschauern verständnisvolles Lächeln in die Gesichter, sorgen so gleich zum Auftakt für gute Stimmung im Saal. Am Ende stehen sie Hand in Hand in einer Reihe auf der Bühne und schauen verwundert, als ihnen die erste Rakete entgegenschallt.

Die zweite Rakete an dem Abend gilt dem Funkenmariechen Jasmin Cutrona. Mit erstaunlicher Präzision springt sie hoch, die Beine zum geraden Spagat ausgebreitet, schlägt mehrmals Rad, nutzt für ihre Figuren die ganze Bühne und das trotz des atemberaubenden Tempos mit Eleganz. Als Trainerin übt sie zudem die ersten Schritte und Formationen bei den „Stoppelhopsern“. In ihren Fußstapfen bewegen sich die Jugendtanzmariechen Adriana Albanese und Elaine Metzger, die mit einem gemeinsamen Auftritt ein Medley auf das Bühnenparkett hinlegen.

Die Garden präsentieren dagegen ihre humorvollen Schautänze. Die Jugend zeigt sich als Zebras in Afrika, die Funken setzen dem Gefummel an Handys lieber schwungvollen Tanz entgegen. Längst Tradition ist bei der Pilwe die Formation der Mütter, die als „Muddis“ das Publikum sichtlich begeistern. So manche kleine Tänzerin eilt nach ihrem Auftritt vor die Bühne, um die Mutter zu begutachten. Ein gutes Händchen erwies Organisationsministerin bei der Wahl der Redner in der Bütt. Guter Bekannter bei der Pilwe ist Manfred Baumann alias „Der Mann mit dem Koffer“. Der kommt allerdings diesmal mit einem Damentäschchen, entsprechend auch gekleidet. Man habe ihn „in Sachen seiner gestorbenen Oma“ aufs Amt bestellt.

Fröhlicher Weinliebhaber

Dort wie auch später vor Gericht und in der Ehe erlebt er Erstaunliches. Das Publikum quittiert es mit Gelächter. Horst Siegholt und Peter Karg kommen diesmal als geplagter Arzt und fröhlicher Weinliebhaber, genannt „Duo Babbel net“. Mit ihrer gekonnten Nummer haben sie es gar in die Mainzer Fasnacht geschafft. Bereits seit acht Jahren gehört „Protokoller“ Alexander Fleck mit seiner aktuellen Politsatire unbedingt zur Mannemer Fasnacht. Nichts ist ihm heilig, nicht einmal er selbst und schon gar nicht etwa der Oberbürgermeister, den er als „Kurfürst von Mannheim tituliert. Sein Fett bekommen auch die Parteien und die Politiker auf der Weltbühne. Wo er nicht auftritt, fehlt er auf jeden Fall.

Längst ein guter Bekannter in der Mannheimer Fasnacht, wenn auch nicht nur dort ist der Bauchredner Andreas Knecht mit seinem respektlosen Vogel Gregor. Rico Babilon aus Fischbach in der Südpfalz steht ebenfalls nicht zum ersten Mal auf „Mannheims heißester Bühne“, diesmal als „Pfälzer Feinschmecker“, der seine Erlebnisse auf Reisen mit schwungvollen Songs garniert. Neu dagegen bei der Pilwe ist Ulknudel Hildegard Kowohl. „Attacke!“ lautet ihr Schlachtruf, wenn sie als liebestolles Weib – „bei mir fließt Lava durch die Adern“ – über die Männer herzieht. Auch dies einer der Höhepunkte der Sitzung.

Als eine wahre Stimmungskanone erweist sie DJ Ötzi. Singend fegt er über die Bühne und bereits nach den ersten Takten steht das Publikum und singt mit, einige tanzen in den Gängen, andere bilden eine lange Polonaise schlängelnd zwischen den Tischen. Die Tuschs und Musik zwischendurch kommen von Peter Arnold. Sie gelten auch dem Mannheimer Stadtprinzenpaar Maren-Michelle I. und Naro I., das sich angetan über die Stimmung im Saal zeigt.

