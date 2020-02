Poet trifft auf Kabarettistin

Tabuthemen mit viel Humor und gefühlvolle Texte – Kabarettistin Liese-Lotte Lübke und Singer-Songwriter Hubertus Rösch sind mit ihren neuen Alben auf Tour und legen einen Stopp in Mannheim ein. Die Konzerte finden am 7. und 8. Februar, um 20 Uhr, in Gehrings Kommode statt (Schulstraße. 82). Liese-Lotte Lübke aus Hannover ist aktuell mit ihrem Programm „Und wenn schon…“ unterwegs. Ihre selbst geschriebenen Texte, die sie am Klavier begleitet, beschreibt sie als eine Mischung lebensnahen Themen, die sie ihren Fans erzählen möchte. Hubertus Rösch, Schauspieler aus München, tourt ebenfalls als Solo-Künstler mit „Sea of Life“ durch die Städte. Ihm kommt es darauf an, seine tiefgründigen Geschichten an die Zuhörer zu vermitteln. Die Songs sollen seine vielen Reisen widerspiegeln. Infos unter www.lieselotteluebke.de und www.hubertusroesch.com . lea

