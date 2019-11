Prominente Pflegekraft zu Gast im Heim

Politik trifft Pflege – und das geht so: Grünen-Stadträtin und Landtagsabgeordnete Elke Zimmer hat ein halbtägiges Praktikum im Pflegeheim Wichernhaus absolviert. Es ist kurz vor 8 Uhr, als sie ihren Dienst antritt, „in freudiger Erwartung“, wie sie versichert, „auf den bevorstehenden Einsatz als Pflegepraktikantin“. Schließlich habe sie im privaten Bereich so gut wie keine Berührungspunkte mit Pflege und möchte daher den Vormittag nutzen, um sich einen Eindruck vom Beruf der Altenpfleger zu verschaffen.

Geschäftsbereichsleiter Martin Wäldele, Einrichtungsleiterin Ulrike Goldmann und Pflegedienstleitung Jenny Rodriguez, freuen sich über den prominenten Besuch. In einem ersten Austausch werden die Themen Fachkräftemangel, sich ständig verändernde Rahmenbedingungen und die zahlreichen steigenden Anforderungen an die Mitarbeiter angesprochen.

Plausch mit den Bewohnern

Beim Austeilen des Frühstücks packt Elke Zimmer dann mit an. Auch bei der Pflege der Menschen unterstützt sie die Schwestern. Bei all den praktischen Tätigkeiten kommt auch das Zwischenmenschliche nicht zu kurz. Die Landtagsabgeordnete plaudert mit den Bewohnern. Die freuen sich über den Gast und die Abwechslung in ihrem Tagesablauf.

Von der Atmosphäre der Einrichtung zeigt sich Grünen-Stadträtin Zimmer beeindruckt: „Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich nicht vermuten, dass das hier ein Pflegeheim ist. Es ist gemütlich, überhaupt nicht steril und hat den Charakter eines Zuhauses für die älteren Menschen.“

Das Altenpflegeheim in der Rheingoldstraße wurde vor rund 70 Jahren erbaut, hat 76 Plätze und ist eine Einrichtung der Gemeindediakonie Mannheim. mai

