Puppen wecken Kindheitserinnerungen

Sie sehen täuschend echt aus, die Exponate der traditionellen Schildkrötpuppen-Ausstellung des Vereins Geschichte Alt Neckarau (VGAN) zur Advents- und Weihnachtszeit. Über 300 Puppen sowie weitere Objekte und Gestalten laden ein zum Staunen und Verweilen. Die auch an den Weihnachtstagen angebotenen Führungen machen die Spurensuche nach den vielfältigen Formen der Kinderspielkunst zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Die sehenswerte Schau im Wappensaal des Neckarauer Rathauses umfasst historische Schmuckstücke in den verschiedensten Größen, ausstaffiert mit meist handgenähten oder selbst gestrickten und gehäkelten Kleidern. Sie sind nicht nur hinter Glas zu sehen, sondern wurden auch auf Tischen und auf dem Boden zu den verschiedensten Szenerien arrangiert. Zu sehen sind aber auch sogenannte Modepuppen, Barbies, Wagen, Küchen und vielerlei Spielzeug.

Reicher Fundus

Die Exponate stammen größtenteils aus der mittlerweile bereits 488 Puppen umfassenden Sammlung des Vereins Geschichte Alt-Neckarau sowie aus dem reichen Fundus des Puppenexperten Gerhard Ruf. Im Team mit ihm haben die erfahrenen Puppenexponentinnen Marga Steiner und Irene Gärtner die Ausstellung wie jedes Jahr wieder ganz neu, kreativ und liebevoll gestaltet. Als Neuheiten werden ein handbemalter Hutladen mit verschiedenen Hutmodellen, ein großer Kaufladen von 1910 und ein Puppenschlitten als Teil einer Weihnachtsszenerie mit Nikolaus gezeigt.

Zahlreiche Besucher drängten sich bei der Eröffnung um die 16 Vitrinen, in denen nicht nur alte Bekannte wie Bärbel, Inge oder Hans, sondern Puppen in allen Größen und aus allen Produktionsphasen der Rheinischen Gummi- und Celluloid-Fabrik präsentiert werden

Arbeit für 6000 Menschen

In seiner Begrüßungsrede hob der Vorsitzende des Heimatvereins, Wolfgang Reinhard, die Verbindung des der 1873 als Rheinische Hartgummifabrik in Neckarau gegründeten späteren Schildkröt AG mit dem Stadtteil hervor. 6000 Menschen hätten dort Arbeit gefunden. In jedem Haushalt habe es mindestens eine der Schildkröt-Puppen gegeben, die von Neckarau aus die Welt eroberten.

Schirmherrin Helen Heberer sprach in ihrer Eröffnungsrede nicht nur von der Geschichte der Firma Schildkröt, sondern lobte auch die „gelebte, herzerwärmende, manchmal auch mahnende Erinnerungskultur, die hier vom Heimatverein gepflegt wird, eine Kultur, die großen Wert für die Gemeinschaft hat“.

Was könnten die Puppen selbst nicht alles erzählen, als enge Vertraute, Trösterin, Gefährtin des Kindes. Die Puppe werde beschützt, gepflegt und gehegt, und Kinder lernten so Verantwortung, Fürsorge und Achtsamkeit. „Umgekehrt, gab und gibt Kindern eine Puppe unter Umständen auch Halt, sie tröstet, ist überall dabei“, so Heberer.

Sie habe dieser Tage eine sehr ergreifende und schmerzliche Geschichte erfahren, die zum Teil mit in diese Ausstellung gehöre. Eine Gruppe von Mannheimern habe kürzlich eine Reise nach Israel unternommen und besuchte dort auch Yad Vashem, die Gedenkstätte für die im Holocaust ermordeten Juden. Die Gruppe entdeckte in der Ausstellung unter den letzten Habseligkeiten der in den Konzentrationslagern ermordeten Kinder und Erwachsenen – eine Schildkrötpuppe aus Mannheim.

Und wer sich nun von Gerhard Ruf, Marga Steiner und Irene Gärtner durch die Ausstellung führen lässt, erfährt auch manche besonderen Details über die Puppen, die nicht nur Mädchen Freude bereiteten. Eine der ältesten Puppen in der Ausstellung ist das sogenannt „Kaiserbebi“ aus dem Jahre 1901. Es wurde von einem älteren Herrn gebracht, der bei der Übergabe weinte. Schließlich hatte ihn das Puppenkind das ganze Leben begleitet, ja sogar auf dem Russlandfeldzug im Zweiten Weltkrieg. „Wenn Puppen sprechen könnten, hätten sie bestimmt viel zu erzählen“, vermutet Marga Steiner.

