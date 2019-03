Rasante Akrobatik zu Popcornduft

Das muss ganz schön gepikt haben: Die jungen Artisten bildeten nicht nur menschliche Pyramiden, sondern spazierten ebenso über grüne Glasscherben und setzten sich im Schneidersitz wie ein fernöstlicher Fakir auf ein Nagelbrett. „Jetzt wird es orientalisch. Reisen Sie mit uns in das Reich von 1001 Nacht“, sprach das Moderatorenduo Loris Geier und Charlotte Zuschlag. Alle zwei Jahre veranstaltet die Schiller-Schule im Stadtteil Neckarau eine spektakuläre Zirkusshow in Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendzirkus Paletti. Jetzt war es wieder soweit, in der Turnhalle präsentierte der Nachwuchs akrobatische und tänzerische Nummern, was die Besucherschaft in Atem hielt.

Farbenfrohe Girlanden

In der Luft hing der süßliche Duft warmen Popcorns. „Die Schüler hatten nur eine Woche Zeit, das einzustudieren. Eine großartige Leistung“, lobte Lehrer Stefan Bolay, der seit 13 Jahren an der Schiller-Schule unterrichtet. „Die Kinder haben Dinge gelernt, die man sonst nicht im Unterricht lernt.“

Entlang der Fensterwand dekorierten selbstgemalte Zirkusgemälde die Turnhalle. Von Basketballkorb zu Basketballkorb schlängelten sich farbenfrohe Girlanden aus Stofffetzen. Eine kostüm- und requisitenreiche Show war das. Für einen Nachmittag lang benannten die Mädchen und Buben ihre Ausbildungsstätte in „Zirkus Schilletti“ um. Als mit einem Mal die trompetende Hollywood-Titelmelodie der Filmproduktionsfirma „20th Century Fox“ erklang, kamen die Bühnenkünstler hinter einem blauen Sternenvorhang hervor in die Manege marschiert. Auf einem über dem Hallenboden schwebenden Holzbalken sowie einem gespannten Drahtseil balancierten kleine Mädchen in blauen Röckchen, untermalt von sphärischen Gitarren-Klängen und komödiantischer Slapstick-Musik. Jungs in weißgetupften Hosen unterstützten sie bei der akrobatischen Balancenummer auf dem schmalen Schwebebalken.

Im Rahmen des Showbeitrags „Germany’s Next Top Fakir“ suchte die kindliche Zirkusdirektion nach schmerzresistenten Artisten, indem sich die extravagant verkleideten Jungdarsteller auf ein Nagelbrett hockten und sich auf zerbrochenes Glas stellten.

Darüber hinaus führten in rote Ganzkörpertücher vermummte Tänzer, die durch die Manege taumelten und sich streckten, eine Choreografie zu mystischer Panflötenmusik auf. Mit der blutroten Verschleierung erinnerten die Jugendlichen an das Documenta-Kunstwerk „Timeguards“ des österreichischen Bildhauers Manfred Kielnhofer

„Auf eine Leiter klettern? Erleben Sie selbst, wenn mehrere Artisten gelichzeitig aufsteigen wollen“, kündigte das Moderatorenduo Loris Geier und Charlotte Zuschlag ein komplexes Figurenensemble auf zusammensteckbaren Leitern an. Und das Publikum spendete begeisterten Applaus. Während den Vorbereitungen zur Zirkusshow stand das Team von „Zirkus Paletti“ um Leiter Tilo Bender, ein begnadeter Feuerspucker und Clown-Schauspieler, mit Material, Ideen und jeder Menge Fachwissen zur Seite. Auf das Spucken von Feuer verzichtete jedoch die glamouröse Show.

Kinder müssen umziehen

„Das wäre für die Kinder zu gefährlich“, erklärte Geschäftsführer Tilo Bender. Im Juni wird voraussichtlich Baubeginn einer umfangreichen Generalsanierung des Hauptgebäudes der Schiller-Schule sein.

„Die Turnhalle soll auch saniert werden. Die Sanierung wird fünf Jahre lang gehen, in mehreren Abschnitten“, schilderte Lehrer Stefan Bolay. „Wir werden solange mit den Schülern in ein anderes Gebäudestück umziehen müssen“, erläuterte der Pädagoge, der neben Religion das Fach Werken unterrichtet.

