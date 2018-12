Reise ins Land der Lichterkönigin

Das Wunder der Weihnacht fasziniert die Menschen seit über 2000 Jahren und wird auf die vielfältigste Weise gefeiert und besungen. Diese Vielfalt spiegelte sich auch in den Liedern des Kinder- und Jugendchors Doremi, der bei seinem Weihnachtskonzert mit Werken von bekannten und weniger bekannten Komponisten überraschte und bezauberte. Jedes Jahr ist ein Land musikalisch zu Gast beim Doremi-Konzert unter dem Motto „Weihnachten weltweit“.

In diesem Jahr war es Schweden, das die Sänger musikalisch mit einigen Weihnachtsliedern von dort – am Klavier begleitet Kazuko Uehara-Bischof, am Cello Hansjörg Korward – und dem Erzählen der Weihnachtsbräuche dieses Landes (Laura Breunig) vorstellten. Der Chor unter Leitung von Annette Großmann stimmte auf traditionell schwedische Art auf das Weihnachtsfest ein. Als besonderes Erlebnis erschien die Lichterkönigin Lucia in einem weißen Kleid mit brennenden Kerzen auf dem Kopf. Mit ihrem Gefolge zog sie in die verdunkelte Markuskirche ein. Kaum etwas anderes verdeutlicht so sehr die Sehnsucht der Menschen nach Licht und Wärme. „Nu tändas tusen juleljus“ und „Jul, jul, stralande jul“ klang es vielstimmig durch die Kirche.

Ehemalige und Eltern der Doremi-Sänger verzauberten anschließend mit dem Lied von Benny Andersson „En skrift i snön“ und später dann noch mit einem innigen „Ave Maria“. In wechselnder Besetzung mal zu zweit, mal zu dritt oder auch schon mal zu viert erfreuten die jungen Sänger mit Traditionals und Weihnachtsliedern aus aller Welt.

Aufhorchen ließen Amelia Kopf, Viktoria Raniszewski und Paulina Wenneis mit dem Lied „Zion streckt ihre Hände aus“ aus „Elias“ Oratorium von Felix Mendelssohn-Bartoldy. Zwischendurch erfreuten Luise Rossmanith (Blöckflöte) und Paulina Wenneis (Klavier) mit der weihnachtlichen Weise „Hirten eilt von nah und fern“. Viel Beifall und auch Jubel gab es für die Solisten Egino Hauk mit dem „Weihnachtslied“ von Robert Schumann, Lale Görem mit „Solveigs Lied“ von Edvard Grieg und Gabriel Grossmann mit „Avant de quitter ces lieux“ aus der Oper „Faust“ von Charles Gounod.

Und wer bis dahin noch keine Gänsehaut unterm Winterpulli hatte, bekam sie spätestens beim zauberhaften „Cantique de Noel“, gesungen von Aylin Can, Lissy Phung, Anne Reinhard und Paulina Wenneis. Mit viel Applaus bedankte sich das Publikum für diese wundervolle Einstimmung auf die Weihnachtszeit mit den gemeinsam gesungenen Liedern „O du fröhliche“ und „Stille Nacht“ endete das Konzert.

