Rosen und Kekse für die Leser

Rosen für die großen und Kekse für die kleinen Leser verschenkte die Zweigstelle Neckarau zum 125. Geburtstag der Stadtbücherei Mannheim. In der am stärksten frequentierte Filiale der Stadt bedankte sich das Team um Bibliotheksleiterin Gertrud Gerner bei seiner treuen Leserschar. Viele, so erzählt sie, hatten sich bei der Wiedereröffnung nach dem Lockdown mit den Worten gemeldet: „Schön, dass sie wieder da sind“.

Zu den Besuchern der Bücherei am Geburtstag zählte Claudia Welker. Sie war begeistert, dass das im September erschienene neue Buch von Elke Heidenreich bereits in der Ausleihe erhältlich ist. Auch Birgit Haberzettel, die neben viel Lesestoff eine Rose mit nach Hause nahm, freut sich über das Angebot der Bücherei, das sie regelmäßig und schon seit Kindertagen nutze.

In coronafreien Zeiten bietet die Bibliothek den Besuchern immer wieder Lesungen und Workshops an, wie den gut angenommenen Stricknachmittag. Für die Kinder gibt es Puppentheateraufführungen und regelmäßige Vorlese- und Bastelstunden.

Wieder erreichbar

Stark frequentiert und heiß geliebt ist die Donnerstagsstunde bei Sieglinde Eiermann. Sie liest den Vier bis Siebenjährigen aus einem Bilderbuch vor und anschließend wird gemeinsam gebastelt. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie ist es vorbei mit diesem gemütlichen Beisammensein und was noch viel schlimmer für alle Beteiligten ist: Die geschätzte Vorleserin ist inzwischen über 80 Jahre alt und trägt sich mit dem Gedanken bei ihrem Ehrenamt nun bald in Ruhestand zu gehen. Gertrud Gerner berichtet: „Wir suchen dringend einen lieben Menschen, der die Nachfolge unserer Vorlesepatin antreten möchte.

Der Förderverein der Bücherei unterstützt die Vorlese- und Bastelstunde und viele andere Veranstaltungen in der Bücherei. „Die Leseförderung der Kinder liegt uns besonders am Herzen“, so sind sich Vorsitzende Karin Seifried und ihre Vertreterin Iris Drobel einig. Aus dem Budget des Vereins werden aber auch Neuanschaffungen für alle Altersklassen, wie etwa Bücher, CDs und Spiele finanziert.

Herzlich willkommen sind beim Förderverein daher neue Mitglieder, die für 25 Euro im Jahr viele gute Werke ins Laufen bringen können. Wer darüber hinaus Spaß hat, ehrenamtlich in der Bücherei mitzuhelfen, ist ebenfalls an der richtigen Adresse.

Die Bücherei-Zweigstelle ist unter Einhaltung aller Corona-Maßnahmen inzwischen wieder zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar, unter anderem auch für Schulklassen, Kindergarten und Krippengruppen. In den Herbstferien gelten allerdings leicht reduzierte Zeiten am Nachmittag. Gertrud Gerner und Kollegin Heike Luther können alle Fragen rund um die Bibliothek beantworten, ein Info-Flyer steht an der Theke zur Verfügung. Nähere Informationen gibt es unter Telefon 851195 und www.stadtbibliothek.mannheim.de.

