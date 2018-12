Rückblick im Zeitraffer

Kurt (v.l.) und Johanna Gehring, Franz-Josef und Renate Feimer. © Osthues

Ausgebucht bis auf den letzten Platz war Gehrings Kommode: Piano-Kabarettist Franz-Josef Feimer feiert mit seinem Programm „Kommode-Zeiten“ das 40-jährige Bestehen des Neckarauer Kulturtreffpunkts mit einer höchst vergnüglichen und wunderbar unterhaltsamen Mischung. Die Besucher begegneten dabei unvergessenen Kommode-Stammgästen wie Hans Bauer oder dem Winzi. Und auch der einzigartigen Kommode-Atmosphäre widmete Feimer eines seiner Lieder.

Am 9. September 1978 wurde „Gehring´s Kommode“ in der Schulstraße in Neckarau – heute das dienstälteste Kleinkunsttheater in Mannheim – eröffnet. Musik-Kabarett & Satire, Jazz & Blues - Hunderte von Künstlern aus den Bereichen Musik, Kabarett, Brettl, Travestie, Literatur und Malerei sind seither in Gehrings Kommode aufgetreten und viele von ihnen gestalteten auch das Jubiläumsprogramm mit: wie Detlev Schönauaer, Christian Habekost, Hans-Peter Schwöbel, Thomas C. Breuer, Die Zweifler, Arnim Töpel, Jim Kahr, Madeleine Sauveur, Fake Five und viele mehr.

Doch die Ursprünge von Gehrings Kommode reichen weiter in die Vergangenheit zurück. Im nächsten Jahr könnte Inhaber Kurt Gehring sogar schon 100 Jahre Gehrings Gastronomie in Neckarau feiern, verrät Feimer bei seinem Rückblick auf 40 Jahre Kleinkunst in Gehrings Kommode. Gastronomisches Talent und ein Faible für Kunst und Unterhaltung ziehen sich wie ein roter Faden durch die Gehringsche Familiengeschichte. 1909 eröffneten Anna und Ludwig Gehring in der Adlerstraße 59 ein „Café und Conditorei“. Ein Grammophon, das die Schlager jener Zeit spielte, machte das Café vor allem für die junge Generation zum Anziehungspunkt.

Neuanfang mit Brettlabenden

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude durch Bomben zerstört und 1946 wieder notdürftig aufgebaut. 1939 hatte der Vater des heutigen Inhabers, Kurt Gehring sen., die Leitung des Lokals übernommen. 1950 wagte er den Neuanfang in der Schulstraße 82. Bereits in den 60er Jahren fanden im „Café Gehring“ unter Leitung von Ruth Gehring, die ersten Brettl Abende statt.

Prominenter Gast damals: Gisela Uhlen, die mit einem Ringelnatz-Abend unterhielt. Eine legendäre Plattensammlung im Partykeller des Hauses zeugt von den damaligen Feiern der Jugend. Nach dem Tod seines Vaters 1973 übernahm Kurt Gehring Junior (Ciddl) 1974 mit 21 Jahren als jüngster Konditormeister Deutschlands die Leitung von „Gehrings Café“. Wegen einer Mehlstauballergie konnte er jedoch das Konditorgewerbe nicht weiter ausüben.

1978 wandelte er das Café mit Hilfe seines Freundes Bernd („Fibs“) Wilbs um in „Gehrings Kommode“ mit dem bis heute typischen Wohnzimmerambiente – ein gemütliches Lokal mit ständig wechselnden Bilderausstellungen lokaler Künstler. Und wenn es an den Wochenenden hoch hergeht, sorgt Ehefrau Johanna, der charmante Geist des Hauses, mit netten Helfern für die reibungslose Bewirtung. Von den 40 Jahren Gehrings Kommode hat Piano-Kabarettist Feimer die letzten 34 mitgestaltet. 18 verschiedene Programme hat er bei rund 60 Auftritten in der Kommode auf die Bühne gebracht. Die Kleinkunst des ehemaligen Richters Feimer einzuordnen fällt nicht leicht. Einerseits erinnerte er mit Aphorismen und anderen Texten an kommode Zeiten, andererseits karikiert er selbstironisch und mit elegantem Wortwitz Unzulänglichkeiten seiner Zunft. Das Publikum amüsierte sich köstlich. Als Dank für den langanhaltenden Applaus gab es am Schluss noch Feimers beliebtes „Mannheimer Lied“.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.12.2018