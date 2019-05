Sandra Stolze an der Spitze des Vereins

40 Jahre Tennisabteilung und 30 Jahre Troncone Turnier: In der Tennisabteilung des VfL Kurpfalz standen im Jubiläumsjahr Wahlen an. Nach fünfjähriger Amtszeit von Doris Stalp-Kotulla wurde einstimmig ihre Nachfolgerin Sandra Stolze als Erste Vorsitzende gewählt. Ebenso einstimmig als Zweite Vorsitzende Kerstin Gonsinger.

Auch das Amt des Kassenwarts wurde mit Lara Rux neu besetzt, sie löste ihre Mutter Birgit Maaßen -Rux ab. „Wir wissen natürlich dass die Übernahme des Amtes eine anspruchsvolle Aufgabe ist, und sicherlich auch nicht immer nur Sonnenschein am Vereinshimmel scheinen wird“, so Sandra Stolze: „Aber wir stellen uns mit Freude dieser Aufgabe, und werden definitiv unser bestes für den Verein, und die Mitglieder geben.“ Ein intaktes und familiäres Vereinsleben, mit gemeinsamen Grillabenden sei genauso wichtig, wie der sportliche Erfolg im Freizeit und Medenrunden Bereich. „Wir haben viele Ideen den Verein noch attraktiver zu machen“, so Stolze.

Dazu gehört vor allem die Unterstützung im Bereich Jugend, aber auch in der Verschönerung des Vereinsgeländes, wie zum Beispiel durch einen Beachplatz, der zum chillen einladen soll. „In diesem Jahr feiern wir gleich zwei Jubiläen, zum Einen 40 Jahre Tennisabteilung, und zum anderen das 30. Troncone Damenturnier.“

Beim 30. Troncone Turnier vom 5. bis 8. September auf der VfL-Anlage, gibt es neben Tennissport auch kulinarische Höhepunkte, Live-Musik und weitere Programmpunkte. Der Eintritt ist frei. mai

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.05.2019