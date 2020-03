Scharfkantige Tempo-„Kissen“ als Unfallrisiko für Fahrradfahrer

„Wenn’s am Ende ordentlich abgeflacht wird, können wir damit leben“ - Wolfgang Schuy, Radverkehrsexperte und Kreisvorsitzender des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND), ist nicht zufrieden mit den neuen Geschwindigkeitsbegrenzern in der Mönchwörthstraße - im Fachjargon „Kissen“ genannt. „Wenn Sie da in normalem Radlertempo drüberfahren, dann haut es Sie regelrecht aus dem Sattel“, schildert

