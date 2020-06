Schlager-Revuen am Theater

Das Rhein Neckar Theater in der Angelstraße 33 (Zufahrt Alte Seilerei 4) kehrt am 12. Juni aus der corona-bedingten Zwangspause zurück auf die Bretter. Am kommenden Wochenende unterhält das beliebte Theater, das sich der humorvollen Unterhaltung verschrieben hat, mit einer ganz besonderen Schau: am Freitag, 12. Juni, mit der Revue Radio Gaga, die den 1970ern gewidmet ist, am Samstag, 13. Juni, Radio Gaga mit Schlagern der 1980er. Am Sonntag, 14. Juni, taucht das Ensemble mit dem Publikum dann in die 60er Jahre ein. Während der Pandemie gibt es keine Abendkasse. Tickets unter info@rhein-neckar-theater.de oder Tel. 0621/86 24 68 20. ost

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.06.2020