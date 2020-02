Schon früh oben auf der Leiter

Mehr Neckarauer geht fast nicht: In der Angelstraße geboren, zehn Jahre Chef der Freiwilligen Feuerwehr und seither ihr Ehrenkommandant, Vorstandsmitglied der Interessengemeinschaft (IG) der Vereine und in der Gemeinschaft der Selbstständigen (GdS) aktiv, beruflich Geschäftsführer eines der traditionsreichsten Betriebe des Vororts: Michael Stöckl hat viel erreicht in den ersten fünf Jahrzehnten seines Lebens. In diesem Bewusstsein kann er am Dienstag seinen 60. Geburtstag feiern.

Das Licht der Welt erblickt er am 25. Februar 1960 in der Angelstraße 76 – „eine echte Hausgeburt“, erzählt er. Vater Rolf Georg führt zu jenem Zeitpunkt jene Druckerei in der Kleinen Straße 5, die dessen Vater Heinrich 1930 gegründet hat. Es ist zunächst an Michaels Stöckls älterem Bruder Helmut, Druckermeister zu werden und in den elterlichen Betrieb einzutreten. Michael geht einstweilen aufs Moll-Gymnasium.

Doch bald stellt sich heraus, dass dies für den praktisch veranlagten und künstlerisch begabten Jungen nicht das Richtige ist. Er wechselt auf die Wilhelm-Wundt-Realschule und absolviert nach der Mittleren Reife eine Lehre als Schriftsetzer. „Heute nennt man das Mediengestalter“, sagt er: „Das hat mich hellauf begeistert.“ Mit 25 ist er Meister und stellt sich aufgeschlossen den revolutionären Neuerungen, die gerade diese Branche erleben muss. 1978 zieht der Betrieb ins neue Gewerbegebiet Casterfeld. „Wir waren damals einer der ersten hier“, erinnert er sich.

Der zweite Bereich, in dem der Jubilar Spuren hinterlässt, ist die Freiwillige Feuerwehr Neckarau, für die er sich als Alternative zum Wehrdienst langfristig verpflichtet. Doch bald wird aus dieser Pflicht Passion. Er will etwas bewegen, bringt sich ein, engagiert sich, bildet sich regelmäßig fort. 1989 wird er Kommandant, mit nicht einmal 30 Jahren – eine Revolution in der bis dahin eher beschaulichen Truppe mit damals einem einzigen Fahrzeug, die er fortan jedoch kräftig voranbringt.

Stöckl verankert die Neckarauer Wehr in Gefahrgut- und Strahlenschutzaktivitäten, erreicht dadurch bei der Stadt 1993 den fünf Millionen D-Mark teuren Neubau des Gerätehauses im Morchfeld. Auch persönlich schafft er alles, was er erreichen kann, wird zum Hauptbrandmeister befördert und mit dem Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber ausgezeichnet.

Von der Feuerwehr ist es nicht weit zum Vereinsleben: In der IG wird Stöckl Stellvertreter des Vorsitzenden Alfred Glocker. Als Selbstständiger ist er natürlich auch in der GdS aktiv, druckt viele Jahre lang die von ihr herausgegebenen „Neckarau-Almenhof-Nachrichten“ (NAN).

Doch mit dem Jahrtausendwechsel gibt er sukzessive alle Ämter ab. „Es gab keine Herausforderungen mehr“, lacht er: „Ich hinterließ ein bestelltes Haus.“ Er zieht in die Pfalz. Doch sein Hang zum Anpacken lässt ihn auch dort nicht los: Als er in einer Gemeinderatssitzung das Fehlen einer schlagkräftigen Feuerwehr beklagt, hat er die Sache an der Backe. Heute ist er dort Vize-Wehrleiter.

Nach dem Ruhestand seines Bruders leitet er inzwischen mit Schwester Regina die Druckerei, die sich ideen- und erfolgreich auch auf neuen Marktfeldern wie dem Internet bewegt. Ein festes Standbein bleibt jedoch der Druck von Büchern – aktuell die Chronik des Moll-Gymnasiums, die am 7. März erscheint.

