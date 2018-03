Schriftstellerin macht Buchhandlung zum Tatort

Anzeige

2017 feierte die Buchhandlung Böttger ihr 25jähriges Bestehen in Neckarau – zum Jubiläum hat die Buchhandlung zusammen mit dem Wellhöfer Verlag eine eigene „Böttger-Krimisammlung“ herausgegeben. Die etwas andere Krimisammlung mit dem seltsam anmutendem Titel „Chicken-Burger und Schiwago“ stellten Inhaberin Verena Keller und Verleger Ulrich Wellhöfer jetzt bei einer Lesung den über 30 Gästen in der bis auf den letzten Platz gefüllten Buchhandlung vor.

Doch zunächst schilderte Verena Keller dem aufmerksam lauschenden und bisweilen herzlich lachenden Publikum, wie sie zu der vor über 100 Jahren in den Quadraten gegründeten Buchhandlung kam, die 1992 in einen ehemaligen Blumenladen am Sennteichplatz umzog. Nach dem Abitur 1988 habe sie nicht gleich gewusst, welchen Beruf sie ergreifen sollte.

Zufällig war ein Praktikumsplatz in der Buchhandlung Böttger frei. Doch statt Praktikumsplatz bot ihr die damalige Inhaberin eine Lehrstelle an – mit der Aussicht, dass Verena Keller die Buchhandlung nach ihrem geplanten Ausscheiden im Jahr 2000 kaufen kann. Es wurde dann zwar etwas später, doch 2008 war Verena Keller dann Chefin und ihre ehemaligen Kolleginnen ihre Mitarbeiter. Zur damaligen Zeit 2006/2007 hatte auch Ulrich Wellhöfer seinen in Feudenheim ansässigen Verlag gegründet. Er hat viele Bücher über die Stadtgeschichte und Bildbände über Mannheim veröffentlicht.