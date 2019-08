Schüler möbeln Spielplatz auf

Der Spielplatz in der Friedelsheimer Straße ist an sich ein Ort mit viel Potential, denn es gibt dort ausreichend Sand- und Grünflächen und auch schattenspendende Bäume. Der Haken ist die Lage, denn der Spielplatz befindet sich in einem Industriegebiet mit einigen Wohnhaus-Zeilen, direkt an der Ecke der viel befahrenen Casterfeldstraße. Doch genau dieser wenig attraktive Platz wurde nun von Schülern der Wilhelm-Wundt-Grundschule ordentlich aufgemöbelt. Hierzu kooperierte die Schule und Rektor Peter Deffaa mit der Kinderbeauftragten der Stadt Mannheim Birgit Schreiber und der Lokalen Agenda 21 Neckarau, ein Verein, der sich für eine nachhaltige Entwicklung des Stadtteils engagiert.

„Wir hatten eine Projektwoche mit dem Thema Mannheim an der Grundschule. Dabei haben wir den Spielplatz verschönert. Die Kinder haben Unkraut beseitigt, die unscheinbaren grauen Stelen bunt bemalt und ein Hüpfspiel auf den Boden gemalt. Zwanzig Kinder der ersten bis vierten Klassen waren beteiligt“, sagte Lehrerin Jasmin Heuer.

An diesem Tage wurden noch zwei Hochbeete für Blumen gezimmert, außerdem warteten die Kinder und Betreuer auf einen Lastwagen von Muckle Baustoffe mit über zehn Tonnen Sand, mit dem der Sandbereich aufgefüllt werden sollte.

Willkommensrufe für Sandlaster

„Dieser Spielplatz ist die einzige Spielmöglichkeit für die Kinder aus der Umgebung. Auch auf der anderen Seite der Casterfeldstraße gibt es im Industriegebiet Wohnhäuser. Die Kinder, die dort wohnen, kommen auch hierher, allerdings müssen sie weit laufen, da es in Spielplatzhöhe keine Ampel gibt“, so Gabriele Thirion-Brenneisen, erste Vorsitzende der Lokalen Agenda 21 Neckarau: „Zwei Mütter aus der Nachbarschaft haben sich bereiterklärt, die Blumen zu gießen, die wir in die Hochbeete pflanzen werden.“ Auch Gemüse soll in den Kübeln wachsen –- auf Wunsch einer Schülerin „jedoch keine Gurken“. Als der Lastwagen mit dem Sand eintraf, herrschte Partystimmung auf dem Spielplatz. Der Laster musste mit der Ladefläche an den Sandbereich heranfahren, die Hinterräder gruben sich prompt in den Sand ein. Nach dem Abladen und mit etwas Schaufeln der Betreuer kam das Fahrzeug wieder vom Fleck. Mit Rechen und Schaufeln ausgestattet machten sich die Kinder begeistert ans Verteilen des Sandes.

Viele Helfer aus dem Stadtteil

Auch zur Integration der Kinder mit Migrationshintergrund trägt das Projekt bei. „Wir hatten zwei Schüler, die zu Beginn der Woche fast kein Deutsch sprechen konnten. Nach drei Tagen Beteiligung hatten sie schon Fortschritte gemacht“, meinte Thirion-Brenneisen erfreut.

Zu den Geldgebern des Projekts zählt der Bezirksbeirat Neckarau, der Förderverein der Wilhelm-Wundt-Grundschule und die Lokale Agenda 21 selbst. Außerdem haben die Landschaftsgestalter in spe beim Baustoffhandel und beim Bauhaus Mallau Nachlässe auf die Materialien bekommen. Somit haben viele Neckarauer dazu beigetragen, dass der Spielplatz wieder auf Vordermann gebracht wird.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.08.2019