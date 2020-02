Schule bekommt eine neue Außenfassade

Soll energetisch saniert werden: das Moll-Gymnasium. © Schule

Für rund 4,7 Millionen Euro soll das Hauptgebäude des Moll-Gymnasiums in Neckarau energetisch saniert werden. Der Fachausschuss empfiehlt dem Gemeinderat die Zustimmung. Die Verwaltung rechnet mit einem Beginn der Arbeiten bis Mitte 2020. Unter anderem werden die Außenfassade isoliert und verkleidet sowie Fenster ausgetauscht, ein außenliegender Sonnenschutz angebracht sowie eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eingebaut.

Für die Fassadenverkleidung gibt es eine Förderzusage über einen Betrag in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro, für den geplanten neuen außenliegenden Sonnenschutz an der Nordfassade wird eine Förderung aus einem Programm der nationalen Klimainitiative beantragt.

Die Maßnahmen müssen unverzüglich begonnen werden, die Bauarbeiten bis Ende 2022 umgesetzt und bis Jahresende 2023 mit Verwendungsnachweis gegenüber dem Land abgerechnet werden. So sind laut Fachbereich die Vorgaben des Förderprogramms.

Keine Klimaanlage

Der Einsatz einer Klimaanlage ist – laut der im Jahr 2011 vom Gemeinderat beschlossenen Energieleitlinien – nur in besonderen Ausnahmefällen zulässig. Aufgrund der Größe der Schulgebäude und der Energiebilanz dieser Anlagen hält es die Fachverwaltung auch weiterhin für sinnvoll, soweit als möglich auf aktive Kühlung von Schulgebäuden zu verzichten. „Es wird daher vorgeschlagen, das vorhandene Gebäude so weit als möglich mit einer außenliegenden Verschattung nachzurüsten“, heißt es in einer Vorlage der Stadt. Diese Verschattung habe laut Fachbereich „sehr positive Auswirkungen auf die Innentemperaturen“ und bringe den Vorteil mit sich, dass sie nahezu klimaneutral umgesetzt werden könne.

Die zeitnahe Umsetzung hat den weiteren Vorteil, dass das Anbringen einer außenliegenden Verschattung mit Tageslichtnutzung über ein Bundesförderprogramm im Rahmen der „Kommunalrichtlinie der nationalen Klimainitiative“ mit bis zu 40 Prozent der Kosten gefördert werden kann. Unabdingbare Voraussetzung ist jedoch, dass auf eine aktive Kühlung per Klimaanlage dauerhaft verzichtet wird. Das Förderprogramm ist aktuell befristet bis Ende des Jahres 2022. Deshalb spricht die Verwaltung von einem „sehr engen Zeitfenster“ für die Umsetzung der geplanten Arbeiten.

Das Moll-Gymnasium feiert in diesem Schuljahr das 50-jährige Jubiläum. In den vergangenen Jahren wurden mehrere Bauabschnitte mit kleineren Fenstern- und Fassadensanierungen durchgeführt.

Mit der aktuell geplanten Maßnahme soll das Hauptgebäude – mit Ausnahme des musischen Traktes – energetisch auf den neuesten Stand der Zeit gebracht werden, was sich auch positiv auf die Klimabilanz auswirkt.

