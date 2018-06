Schultheatermit viel Humor

Anzeige

Humor bewiesen die Schüler der Klasse 11a der Freien Waldorfschule am Neckarauer Waldweg. Sie präsentierten die Komödie „Hoch lebe“, angelehnt an Kirk Jones Drehbuch und den gleichnamigen Spielfilm „Lang lebe Ned Divine“. Das Lottoglück wurde Ned zum Verhängnis, weil der überraschend hohe Gewinn ihn offensichtlich aufgeregt hat: Er ist mit dem Lottoschein in der Hand vor dem Fernseher gestorben. Sein tief religiöser Freund Jackie trifft Ned in seinen Träumen und glaubt, dass Gott alles eingefädelt habe und Ned wolle, dass er den Schein einlöse – vor diesem Hintergrund nimmt die turbulente Geschichte, die die schüler mit dem Theaterpädagogen Johannes Bleckmann einstudiert haben, ihren Lauf.

Ländliches Idyll

Ein Beamer erzeugt dabei wechselnde Bühnenbilder: Das ländliche idyll Irlands zeigt sich in Bildern von der irischen Steilküste, gesäumt von grüner Hügellandschaft, von Whiskeybars und vom stürmischen Meer, abgerundet durch Requisiten im Landhausstil. Sarah Hartmann, die das Rauhbein Michael O’Sullivan, spielt, findet: „Eine besondere Herausforderung war das breitbeinige Sitzen.“ Marlene Hetterling, die Jackies Frau Annie spielt, fand es schwierig, sich in die ältere Person Annie hineinzudenken.

„Die Jugendlichen sollen lernen, sich von ihren Emotionen zu distanzieren“, erklärt Bleckmann den Sinn der Theaterprojekte an der Waldorfschule. „Die Schüler lernen durch das verbindliche Anspielen einer anderen Person sich selbst besserzu reflektieren“, sagt er. Die Interaktion mit anderen auf der Bühne und das Verstehen der Reaktionen mit Gefühlen, die man selbst kennt, mache die jungen Leute reicher an Erfahrung und schärft die Beobachtungsgabe“, sagt Bleckmann. jug