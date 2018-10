Sechstklässler in Topform

Zum zwanzigsten Mal lud jetzt das Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium die Schulgemeinschaft samt Freunden zum Lauf durch den Waldpark ein. Von 10 Uhr bis kurz nach 11 Uhr legten die 510 Läufer ihre selbstgewählten Strecken auf dem 3,3 Kilometer langen Rundkurs zurück.

Zehn Sportler, darunter die beiden Sechstklässler Lara Scheel und Finn Hemmerich, schafften vier Runden, also über 13 Kilometer, in einer guten Stunde.

Sportlehrerin und Organisatorin Susanne Beier war hoch zufrieden mit der bisher höchsten Laufleistung in den zwanzig Jahren seit Bestehen des Laufs: „Wir haben unsere Ziele, die Schüler zum Laufen zu bewegen und sich im Lauf der Zeit zu steigern, erreicht. 2005 hatten wir 196 Teilnehmer, die insgesamt 832 Kilometer zurücklegten und nun über 500 Läufer mit 3841 Kilometer.“ Ihr Credo ist nach wie vor: „Laufen macht Spaß, hält fit und steigert das seelische Wohlgefühl.“

Nach zwei Jahrzehnten übergibt sie nun den Stab an ihren Kollegen Marcus Conrad. Er hatte ein Lauf-Shirt mit Bach-Logo für sie zum Abschied dabei. Für Stärkung mit Müsli Riegeln und Tee hatte der Elternbeirat gesorgt, Wasser stiftete Mehmet Sen aus Neckarau.

Das Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium in der Neckarauer Luisenstraße 27 wurde 1956 von Pfarrer Erich Otto Kühn als evangelisch-musisches Privatgymnasium gegründet. 1957 wurde das dem Gymnasium angeschlossene Internat „Ott-Heinrich-Stift“ für Jungen mit 70 bis 75 Plätzen gegründet. Heute ist die Einrichtung das größte private Gymnasium in Deutschland in evangelischer Trägerschaft. ube

