Seilschaften, die verbinden oder ins Leere führen

Jazzige Töne zur Ausstellungseröffnung in der Club Arte Galerie im Moll-Gymnasium: Der Viernheimer Sebastian Mandel zeigt dort 23 Bilder gegenstandsloser Farbflächenmalerei. Kunsthistoriker Stefan Ackermann stellte den Künstler vor: Nach dem Abitur am Albertus-Magnus-Gymnasium in Viernheim, begann Sebastian Mandel ein Architekturstudium im Darmstadt - eines von vielen künstlerischen

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2561 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.10.2011