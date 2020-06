Seit 50 Jahren Sänger im Werkschor

Jubilar Kurt Riegl zeigt seine Ehren- Urkunde. Bernhard Haas

Das gibt es nicht alle Tage: Kurt Riegl feierte seinen 85. Geburtstag – und gleichzeitig erhielt er eine Urkunde. Darin ist vermerkt, dass er seit 50 Jahren aktiv im Werkschor des Großkraftwerks singt. Aber es kommt noch mehr hinzu: Er war fast 30 Jahre in der Vorstandschaft des Chors aktiv, davon 28 Jahre lang als Vorsitzender. So war es nicht verwunderlich, dass eine kleine Abordnung der Sänger dem Jubilar ein Ständchen sang: „Alles Gute zum Geburtstag“ erklang im Garten bei ihm zu Hause, wo alles für eine kleine Feier hergerichtet war: „Eigentlich wollte ich ja viel größer feiern“, meinte das Geburtstagskind: „Aber das ist ja in diesen Zeiten nicht möglich“.

Garten als Festplatz

Kurzerhand wurde die Feier in den eigenen Garten verlegt, was sich bei sonnigem Wetter als gar keine schlechte Idee herausstellte. Denn unter Sonnendächern war es richtig gemütlich. „In der Pfalz blühen unsere Rosen“, ließen die Sangesfreunde erklingen. Der Vorsitzende des Chores, Julius „Jupp“ Wollschläger, ehrte den Jubilar als den „Größten für uns“, wie er betonte. Ihm selbst sei er immer ein Vorbild gewesen, von dem er viel gelernt habe, würdigte Wollschläger. „Hinter jedem starken Mann steht auch eine starke Frau“ so Wollschläger, der Inge Riegl einen riesigen Blumenstrauß überreichte.

„Freunde wie wir“, tönte es aus dem Garten zu den benachbarten Balkonen, wo einige Zaungäste das Treiben mitverfolgten. Noch länger wurde in beschaulicher Runde gemütlich gefeiert. has

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 01.07.2020