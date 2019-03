Senioren genießen buntes Markttreiben

Das Markttreiben im Jakobussaal war bunt und sehr vielfältig. Dank der vielen Akteure konnten die Senioren mit ihren Angehörigen und Freunden einen wunderschönen und informativen Nachmittag genießen. Organisiert hatte die Veranstaltung das Netzwerk „Älterwerden in Neckarau, Almenhof und Niederfeld“.

„Das ist die zweite große Veranstaltung dieser Art“, erklärte Moderator Mathias Kohler. Er dankte der Jakobusgemeinde, die den Saal kostenlos zur Verfügung stellte. Unter den mehr als 150 Gästen konnte Kohler auch die Landtagsabgeordnete Elke Zimmer (Grüne) sowie die Bezirksbeiräte Brigitte Müller-Steim (CDU) und Bernhard Boll (SPD) begrüßen. „Was ist das Netzwerk Älterwerden in Neckarau, Almenhof, Niederfeld?“ fragte Kohler. Verschiedene Vereine, Kirchen, Unternehmen und Institutionen hätten sich 2018 zusammengeschlossen. Kohler berichtete: Neckarau hat 31 000 Einwohner, davon sind 21 Prozent 65 Jahre und älter, das sind mehr als 6500 Menschen. Positiv in Neckarau sei der durchaus große Umfang an ambulanten, stationären, medizinischen und sportlichen Angebote für Ältere. „Aber es gibt auch zwei große Herausforderungen – nicht alle sind im Stadtteil bekannt und die verschiedenen Angebote sind nicht in dem Maß, wie möglich, verknüpft“, sagte Kohler. Deshalb hätten sie im vorigen Jahr das Netzwerk gebildet, das sich regelmäßig trifft unter Geschäftsführung von Gernot Scholl.

Sturprävention mit Übungen

Unter dem Motto „Markt der Möglichkeiten“ hatte das Netzwerk für Senioren sich etwas Besonderes für die Veranstaltung ausgedacht. Mathias Schuler, Chefarzt der Geriatrie im Diakonissenkrankenhaus, hielt einen Kurzvortrag zum Thema „Sturzprävention“ mit anschaulichen Gymnastikübungen – ergänzt durch Tipps von Physiotherapeutin Müller-Steim.

Zum Leben im Alter erklärte Schuler: „Gesund und selbstbestimmt bis ins hohe Alter bleibt nur, wer sich fit hält.“

Michael Kühn vom Kommunalen Betreuungsverein informierte über „Vollmachten und Patientenverfügung“ und Uwe Welker vom Polizeirevier Neckarau wies zum Thema „Sicherheit für ältere Menschen“ auf eine Zunahme von Anrufen seitens falscher Polizeibeamter hin.

Kultureller Höhepunkt war der Auftritt von Francesca Galiano vom Rhein Neckar Theater. Mit bekannten Schlagern lud sie zum Mitsingen ein. Es gab Kaffee und Kuchen und vor allem einen vielfältigen „Markt der Möglichkeiten“.

„Wir haben dieses Mal den Markt reingeholt in den Jakobussaal, damit er sich nicht, wie im vergangenen Jahr, zwischen Saal und Nebenraum so verläuft“, sagte Gernot Scholl. Das neue Konzept stieß bei den Standbetreibern auf Zustimmung. „Das Konzept ist einfach toll, es ist eine gute Idee, dass man sich hier mitten im Geschehen präsentieren und informiere kann, es ist ein schönes Miteinander“, fand Sabine Reul vom Sanitätshaus Reul.

Das Netzwerk präsentierte einen Leistungsausschnitt aus den breitgefächerten Angeboten im Stadtteil. Information und Beratung, Terminvereinbarungen und Themen wie Vorbeugung und Nachsorge standen im Fokus an den Marktständen von Avendi als ambulanter Anbieter, Arbeiterwohlfahrt (Awo), biwo-Spiele, Kommunaler Betreuungsverein, Sanitätshaus Reul, Diakonie Mannheim, Wichernhaus und Gemeindediakonie, Pflegedienst Hand in Hand, Seniorenbüro und Seniorenrat der Stadt, Altenheim-Seelsorge, Sozialstation Neckarau-Almenhof und Sängerhalle Germania.

Vielfältige Angebote

Die Besucher waren begeistert. „Der Markt gefällt mir sehr gut, die vielen Angebote, man kann sich unterhalten, informieren und bekommt auch viel Infomaterial“, freute sich die 74-jährige Monika Böckenhaupt aus Neckarau. Joachim Kotzenz aus Niederfeld (84 Jahre) erklärte: „Es ist alles positiv, was ich hier sehe, auch die Aufmachung.“

Elvira und Manfred Spachmann fanden das Angebot „interessant“. „Man muss sich ja vorbereiten für das Alter“, meinte der frühere Chef vom Großmarkt Mannheim.

