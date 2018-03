Singen und Musikhören als Lebenselixier

Anzeige

Emma Haag wurde am 18 Februar 1918 in Bad Dürkheim geboren. Zum 100. Geburtstag gratulierte ihr Stadtrat Wolfgang Taubert im Namen der Stadt Mannheim. Glückwünsche kamen auch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, von Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Wilfried Kretschmann und vom Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz.

Emma Haag ist geistig noch ganz fit und vor allem sie singt – und das nicht schlecht – Lieder von Zarah Leander: „Kann denn Liebe Sünde sein“ und „Ich weiß, es wird einmal ein Wunder gescheh’n“. Es ist bewundernswert, wie sie noch all diese Liedtexte auswendig kennt. An der Wand hängen Bilder, die sie vor vier Jahren an Fasnacht verkleidet als Zarah Leander zeigen.

„Ich habe schon mit fünf Jahren auf der Bühne gestanden“, erzählt die rüstige Seniorin. Auch am Tag der Senioren in der Baumhainhalle im Luisenpark trete sie regelmäßig auf, ebenso bei Veranstaltungen im Pflegeheim Almenhof, wo Emma Haag seit März 2010 wohnt. „Singen und die Gesellschaft von Menschen halten mich jung“, sagt Emma Haag. Mit hellwachen Augen blickt sie in die Welt. In eine Welt, an deren Geschehen sie immer noch Anteil nimmt. „In die Stadt gehe ich jetzt nimmer“, das Gehen werde ihr allmählich beschwerlich. Doch sie tanze gern. „Wenn ein Walzer gespielt wird, geht das immer noch.“