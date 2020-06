Solidarität mit der Belegschaft

Wie berichtet, plant Liljedahl, die schwedische Konzernmutter von Isodraht, die Mannheimer Produktion, deren Firmenwurzeln auf das Jahr 1899 zurückgehen, zum Jahresende zu schließen. Jetzt stattete eine Delegation der Mannheimer SPD dem Betriebsrat einen Besuch ab, um ihre Solidarität mit den mehr als 120 Arbeitnehmern, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, zu erklären und sie im Kampf um ihre Jobs zu unterstützen. Der Mannheimer Wahlkreisabgeordnete und wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Boris Weirauch, Stadtrat Bernhard Boll, die Vorsitzende des SPD Ortsvereins Neckarau, Sabine Leber-Hoischen, und der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmer der SPD, Belamir Evisen, ließen sich vom Betriebsrat unter Vorsitz von Gaetano Zarbo über die die Situation nach der Unternehmerentscheidung informieren.

„Wir können die Entscheidung des Unternehmens nicht nachvollziehen. Isodraht stellt wichtige Elemente für Elektroautos her. Mit strategischen Investitionen in den Standort Mannheim könnte man wieder wettbewerbsfähig werden, neue Aufträge aus der Automobilindustrie bekommen und so die Arbeitsplätze sichern“, kritisierte Weirauch die Entscheidung und zeigte eine Perspektive für Isodraht auf.

Im Gespräch sicherten Weirauch und Boll den Betriebsräten zu, sich auf Landes- und kommunaler Ebene für den Erhalt der Arbeitsplätze einzusetzen. Sabine Leber-Hoischen und Belamir Evisen verurteilten das Vorgehen des Arbeitgebers. „Leider werden die Kollegen vor Ort, die in den vergangenen Jahren mehrfach für notwendige Investitionen geworben haben, nun Opfer von Managementfehlern.“

Betriebsrat und SPD-Politiker waren sich darin einig, dass bei Isodraht vorrangig alternative Betrachtungen, die auf den Erhalt der Arbeitsplätze zielen, ins Auge gefasst werden müssten. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 01.07.2020