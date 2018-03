Sorge um Zukunft des Einzelhandels im Stadtteil

Anzeige

Stadträtin Birgit Reinemund Bezirksbeirat David Hergesell von der FDP sorgen sich um zunehmende Leerstände im Seilwolff-Center an der Angelstraße. Spekulationen um die Zukunft der Handelsimmobilie nehmen zu, seit bekannt ist, dass ein Besitzerwechsel bevorsteht (wir berichteten). Reinemund: „Für uns ist es wichtig, dass das Seilwolff-Center mit den Ankermietern erfolgreich weiter betrieben wird. Das heißt auch, dass Leerstände schnell wieder vermietet werden, um einen Dominoeffekt zu vermeiden.“

Bezirksbeirat Hergesell ergänzt: „Viele Neckarauer erinnern sich noch an die Zeit, als die Bauruine das Stadtbild belastete. Das darf nicht wieder passieren. Ein Einkaufszentrum mit leer stehenden Geschäften bietet kein attraktives Einkaufserlebnis für die Kunden.“ Es sollen aber auch weitergehende Lehren aus der Situation gezogen werden. So fordern die Liberalen, dass das Zentrenkonzept der Stadt Mannheim (wir berichteten im Lokalteil) in Zukunft noch konsequenter angewendet wird.

„Gut dass die Fortschreibung des Zentrenkonzepts unter Einbeziehung aller Beteiligten jetzt vorliegt und das zentrenrelevante Sortiment modernisiert wurde. Das bietet Schutz für die Ortszentren und Planungssicherheit für Investoren,“ bekräftigt Stadträtin Reinemund. Eine weitere Chance, den Seilwolff aufzuwerten, sehen die Freien Demokraten im schon lange leer stehenden alten Verwaltungsgebäude. Hergesell: „Es wäre gut, auch dieses Gebäude mit Leben zu füllen. red