Soul-Musik zum Start ins Neue Jahr

Ein eher ruhiges Konzert für einen guten Start ins neue Jahr gibt die Band „acoustic colour“ am Sonntag 5. Januar, um 18 Uhr, in der Matthäuskirche in Neckarau in der Rheingoldstraße 30. Die Formation besteht aus Mitgliedern der Band „From da Soul“, die im vergangenen Sommer beim Gemeindefest der Matthäusgemeinde für viel Begeisterung und extrem gute Stimmung gesorgt hat. „Die Musiker präsentieren Jazz, Pop, Soul und Seelenschmeichler, aber auch Latin-Perlen und weniger bekannte, wunderschöne Songs – rein akustisch interpretiert in der Besetzung Gesang, Kontrabass, Tasten, Percussion und Saxophon“, so Pfarrer Tobias Hanel: „ Aktuelle Künstler wie Jamie Cullum oder ZAZ werden gleichermaßen zu Gehör gebracht wie seit Jahrzehnten etablierte Stars (Al Jarreau, Sting, Paul Simon) oder auch die nicht mehr unter uns weilenden Duke Ellington & Irving Berlin.“

Vorverkauf im Pfarrbüro: zehn Euro, an der Abendkasse zwölf Euro. mai

