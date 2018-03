Spannende Geschichten mit Nebenbei-Lerneffekt

Anzeige

Es war eine Geschichte vom kleinen Gespenst, die den Auftakt zu einer Reihe bildete, mit der Maxi Hauck vom Team der Stadtbücherei in Neckarau die englische Sprache Grundschülern näher bringen möchte. Mit einer kleinen Gruppe wird sie sich in losen Abständen jener Sprache widmen, die die Kinder bereits als erste Fremdsprache in der Schule lernen.

Fünf Schülerinnen und Schüler aus den drei Grundschulen des Stadtteils machten den Anfang. Mit großem Eifer waren sie dabei, ihren vorhandenen englischen Sprachschatz zu nutzen und zu erweitern. Zunächst las Maxi Hauck eine Geschichte aus der Bildermaus-Reihe vor und fertigte im Anschluss daran mit den Kindern eine Bastelarbeit an, die zum Inhalt passte. Doch erst einmal zur Geschichte. In deren Text waren markante Worte durch entsprechende Abbildungen ersetzt, die sich auf einem Blatt wiederfanden, das den Kindern vorlag. Hier allerdings mit der englischen Bezeichnung. Jedes Kind durfte sich zu Beginn für zwei Wörter daraus entscheiden, die es dann an entsprechender Stelle in der Geschichte einwerfen durfte und so zum Verlauf der Geschichte beitrug.

Die kleine Annemarie aus der ersten Klasse der Freien Waldorfschule war für den „King“ und die „Queen“ zuständig, der achtjährige Giacomo entschied sich für „ghost“ und „cookies“, der ein Jahr jüngere Ali ergänzte den Text mit „fireplace“ und „tower“, wohingegen dessen beide Schwestern Eliv (9 Jahre) und Zehra (10 Jahre) für „horse“, „dices“, „castle“ und „fire“ verantwortlich waren.