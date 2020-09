Sparkassenfiliale wieder offen

Die seit 20. Juli wegen Sanierungsarbeiten geschlossene Filiale der Sparkasse Rhein Neckar Nord in der Lüderitzstraße 42a in Rheinau-Süd ist wieder offen. Das teilte Sprecher Rico Fischer mit. Neben energetischen Maßnahmen und einer Komplett-Erneuerung des Innenraums wurde der Selbstbedienungsbereich der Filiale um einen Außen-Geldautomaten erweitert, der 24 Stunden am Tag zugänglich ist. Durch die Investition im mittleren sechsstelligen Bereich werden laut Filialleiterin Claudia Rieg langfristig nicht nur Energiekosten gespart, sondern sofort Mehrwerte für Mitarbeitende und Kundschaft geschaffen: „Allein das Kommunikationsklima hat sich durch die effiziente Flächennutzung, die moderne Gestaltung und das Schallschutz- und Diskretionskonzept deutlich verbessert.“ aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020