Spaß mit Neuer Deutscher Welle

Es gibt eine gute Nachricht aus dem Rhein-Neckar-Theater: Die Radio Gaga 70er Show wird fortgesetzt. Am Namen ändert sich nicht viel, nur werden aus den 1970ern die 1980er. Um dem Publikum einen kleinen Vorgeschmack zu liefern, fand nun eine öffentliche Probe statt, bei der Regisseurin Marion La Marché und Intendant Markus Beisel über die Entstehung des Stücks und die Erarbeitung von Figuren und Szenen informierten – natürlich nicht als trockener Vortrag, sondern als improvisierte Comedy-Show.

Das Interesse war groß, der Saal mit seinen knapp 140 Plätzen voll besetzt. Die drei Schauspieler und der Pianist trugen während der Probe noch nicht ihre Bühnen-Outfits, angesichts der Mode-Auswüchse der 80er Jahre etwas schade. Denn im Laufe der Probe meinte Beisel, er müsse „peinliche Kosaken-Dinger“ für die Dschingis-Khan-Nummer nähen. Dafür war die Kulisse der 70er-Show noch zu sehen: Psycho-Tapete, Poster von Jürgen Marcus und Tischbeine mit orangenem Fell. „Die musikalischen Proben sind bereits abgeschlossen. Es wird spannend, denn: Kein Stück über die 80er ohne die Neue Deutsche Welle!“, sagte Marion La Marché.

„Ich bin hier seit den 70ern“, stellte sich die Schauspielerin und ausgebildete Musical-Darstellerin Anja Rüger vor. „Ich spiele die energiegeladene Moderatorin Michaela, was nicht immer leicht ist, vor allem bei Proben am frühen Morgen.“ Der Nachrichtensprecher Roland wird dargestellt vom freiberuflichen Schauspieler Michael Hanreich. Es ist bereits sein sechstes Stück am Rhein-Neckar-Theater. „Markus Beisel hat mich angestellt, weil ich aussehe wie Howard Carpendale“, so Hanreich. Am Klavier freute sich Detlev Buchholz, der seit drei Jahren mit im Team ist, auf die Musik: „Bei der 70er-Show hörte man hauptsächlich Schlager, nun gibt es dank der NDW schnellere Rhythmen.“ Intendant und Autor Beisel hat sich selbst eine Rolle verpasst, bei der er keine Emotionen zeigen darf: „Ich spiele den Techniker Joe, einen Nerd. Alles funktioniert über sein Hirn, ich darf nicht mal lachen.“