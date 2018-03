SPD bietet Dialog mit Bürgern an

Anzeige

Die Mitglieder der SPD-Gemeinderatsfraktion und des SPD-Ortsvereins bieten Bürgern einen Gesprächstermin an. Am Donnerstag, 22. März, können Interessierte ins Volkshaus Neckarau, Rheingoldstraße 47, kommen und ihre Anliegen vorbringen. Ein Schwerpunkt soll dieses Mal die Schulentwicklung in Neckarau, Almenhof und Niederfeld sein. Darüber wird einleitend die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Gemeinderatsfraktion und bildungspolitische Sprecherin der SPD, Lena Kamrad, berichten.

Die Neckarauer Stadträtin Marianne Bade, sozialpolitische Sprechern der Fraktion, informiert über die Initiative „Älter werden in Neckarau“. Stadträte sowie die SPD-Mitglieder im Bezirksbeirat, Bernhard Boll, Klaus Hesse und Mathias Kohler hören zu, informieren, nehmen die Anliegen der Bürger auf – mit dem Ziel, sie zu verfolgen und weiterzugeben. abo