Spende für Chemiekurs

Der Fonds der Chemischen Industrie (FCI) unterstützt den naturwissenschaftlichen Unterricht an der Schillerschule mit 600 Euro. Mit der Summe werden Experimentierkästen mit alltagsnahen Versuchen zu den Themenbereichen „Wasser“ und „Feuer“ finanziert. Schulleiter Stefan Bolay hatte das Geld beantragt und freut sich jetzt über die Förderung. Tobias Pacher, der bei den Chemie-Verbänden Baden-Württemberg den Dialog Schule-Chemie leitet, sieht die Unterstützung des Fonds an der Schillerschule am richtigen Platz. Er könne nur jedem Fachlehrer empfehlen, auch einen Antrag auf entsprechende Unterstützung zu stellen. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 01.07.2020