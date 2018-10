Spielen und genießen mit allen Sinnen

Das Sommerwetter im Oktober bescherte den Einrichtungen des Waldorfdreiecks bei ihrem traditionellen Herbstfest so viele Besucher wie lange nicht und schuf eine entspannte Atmosphäre auf dem ganzen Gelände. Dabei waren die Odilienschule, die Waldorfschule und der Kindergarten Gänsweide mit seiner Krippe, die Hans-Müller-Wiedemann-Schule, die Freizeitschule und die dortige Kindertagesstätte mit dem Hort sowie der Werkhof.

Führungen durch die Räume und Präsentationen informierten über das pädagogische Programm, Spiele und Bastelaktionen draußen und drinnen sorgten für Kurzweil und ein großes kulinarisches Angebot für leibliche Stärkung.

Pizza aus der Freizeitschule

So nutzte der Zehntklässler Noel Plitzko von der Interkulturellen Waldorfschule am Messplatz mit seinen Eltern die Gelegenheit, sich einen Eindruck über die Einrichtung zu verschaffen. Er schätzt es, dass in der Waldorfschule der „Lernstoff nicht so gepresst ist“ und möchte das Abitur ablegen. Da seine Schule jedoch nur die Fachhochschulreife ermöglicht, steht ein Wechsel an. Das Ziel der Waldorf-Pädagogik, so erläutert Vorstandsmitglied Stefan Feinauer, ist es, jedes Kind nach seinen Möglichkeiten zu fördern: „Bei uns bekommen die Schüler die Zeit, die sie brauchen. Wer andernorts sitzen bleiben würde, den nehmen wir mit bis zu dem Abschluss, der für ihn passt.“ Auch Deutschlehrerin Sabine Striebel-Meisenheimer betont, dass es mehr Zeit zur Entwicklung für den Einzelnen gebe.

Noten werden erst ab der achten Klasse vergeben. Sie sieht das pädagogische Handeln – gerade in der Waldorfschule – als große Herausforderung für die Lehrer.

Besucher, die sich intensiver mit Lerninhalten beschäftigen wollten, konnten bei Fachleiterin Kristine Eris eine Einweisung in die Physik der Oberstufe mit einer Präsentation von Bandgenerator, Widerstandsbrett und Transformator erhalten. In der Aula zeigten derweil die Schüler unterschiedlicher Klassenstufen Musik- und Tanzdarbietungen. Im Erdgeschoss des großen Werkhauses waren Metall- und Holzwerkstätten zu besichtigen. Eine Etage höher wies Lehrerin Betina Andres in die Kunst des Buchbindens ein. Auf dem großen Freigelände zwischen den Einrichtungen hatte man Spiele aufgebaut, unter anderem Kistenklettern, eine Slackline zum Balancieren und einen Fahrradparcours. Gigantische, in der Sonne schillernde Seifenblasen stellten die Kinder mit zwei Stäben und zwei Schnüren her, die sie in einen Eimer mit Seifenwasser getunkt und durch die Luft gezogen hatten.

Metallwerkstätten zu besichtigen

Bei der Odilienschule bot man Origami an und traf sich, einem Familienfest gleich, im Freien an den Tischen zu Kaffee und Kuchen. Die Sinne zu schärfen, setzte sich die Klasse 3a im Hof zum Ziel. Marcel Pinter und Sohn Max betreuten die Fühl- und Schüttel-Kisten mit Naturmaterialien von Moos über Muscheln bis zu Tannenzapfen. Im Dunkel des Untergeschosses von Haus A hatte sich die Klasse 7b die Mühe gemacht, eine Geisterbahn aufzubauen – den aufgeregten Schreien der Besucher nach zu urteilen, offensichtlich mit großem Erfolg. Wie stets war im Hof der Stand der Bienen-AG vertreten, der die aktuelle Ernte verkaufte. Gleich nebenan bot man frisch gepressten Apfelsaft aus dem Schulgarten an. Leibliche Genüsse waren überall zu haben: Die Hans-Müller-Wiedemann-Schule setzte auf die bewährte, leckere Kürbissuppe, der Werkhof bot Bio-Würstchen und Kartoffelsalat, die zwölfte Klasse Chili con und sine carne (zu Deutsch mit und ohne Fleisch), dazu gab es viele kleine Cafés und eine kaum zu überbietende Anzahl an Waffelständen. Vor der Freizeitschule, die wieder mit Pizza und Flammkuchen aufwartete, hatte Schülervater Martin Dreßler einen Stand mit italienischem Espresso, der guten Zuspruch fand.

Bienen-AG betreut Insektenvölker

Seit vielen Jahren ist der Garten der Waldorfschule die Heimat von Bienen. Es leben zehn Völker auf dem Gelände, die von der Bienen-AG betreut werden. Schüler, kundige Eltern und Gartenbaulehrer kümmern sich um die Insekten. Der Honig wird bei den Festen der Schule und im Sekretariat angeboten und ist meist Ende des Jahres ausverkauft. Christian Keuper von der AG erzählt: „Bei uns bekommen die Bienen kein Zuckerwasser, wenn sie Nahrung brauchen. Wir füttern sie, so wie es derzeit leider notwendig ist, mit ihrem eigenen Honig, damit sie über den Winter kommen. Durch die Dürre gab es seit dem Spätsommer keine Blüte und damit keine Nahrungsquelle mehr.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018