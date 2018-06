Sport, Spiel und Spaß bei Party auf dem Marktplatz

Anzeige

Doch der Zapfhahn war geöffnet und eine Bierdusche spritzte die Bühnenakteure nass. IG-Vorstandsmitglied Wolfgang Taubert versuchte, den Gerstensaft mit einem Krug aufzufangen. Doch der dritte Schlag der Künstlerin traf den Bierkrug des Stadtrats, der nur noch den Henkel in der Hand hielt. Als Tamara Pusch die Bühne rockte, war der gemütliche Biergarten unter Bäumen längst bis auf den letzten Platz besetzt. Auch an den Ständen auf dem Marktplatz und in der Friedrichstraße herrschte lebhaftes Treiben.

Viele Besucher aus Neckarau und anderen Stadtteilen hatten sich eingefunden, um an den rund 20 Ständen kulinarische Vielfalt, Spiele und Sport zu erleben. Ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein wurde geboten mit viel Musik, Theater und Tanz auf der Bühne. Beste Stimmung herrschte an den Tischen. Carl Breunig war aus Heddesheim gekommen, „um wieder mal die Neckarauer Freunde zu sehen“. Harald Reiss vom Chor der katholischen Gemeinde St. Jakobus witzelte: „Wir sitzen noch nicht lange da, aber es kann länger werden.“

Carola und Hermann Friedmann am Stand der Sängerhalle Germania freuten sich über den guten Zuspruch. „Das macht Spaß, dafür stehen wir uns gerne die Beine in den Bauch“, sagten die beiden 82-Jährigen. Für Speis und Trank sorgte auch der Förderverein des VfL Kurpfalz Neckarau. „Und das alle Jahre wieder Seite an Seite mit dem Heimatverein, den Pilwe, der Sängerhalle und der Kanu Gesellschaft“, zählte Vorsitzender Wolfgang Müller auf.

Veronika Reinhard vom Verein Geschichte Alt-Neckarau betonte: „Das Stadtteilfest ist eine wichtige Sache – für die Bürger als Treffpunkt und für die Vereine, um sich zu präsentieren.“ Die jüngsten Gäste vergnügten sich derweil auf der Hüpfburg. Eliot (7), der mit seinen Eltern, Dagmar Röttches und Pierre Dubois, aus Neuhermsheim gekommen war, hatte Spaß beim „Lollispiel“ des Fördervereins Jugendtreff.

Schlangestehen am Schminkstand

Während die Mädels am Schminkstand der Neckarauer Narrengilde „Die Pilwe“ Schlange standen, übte sich der vierjährige Milan im Brandlöschen bei der Freiwilligen Feuerwehr. „Mein Sohn würde am liebsten den ganzen Tag hier bleiben“, erzählte seine Mutter, Louisa Schlender aus Neckarau. Für Notfälle standen die Männer und Frauen des DRK Neckarau und Rheinau bereit.

Bis in die Nacht feierten und tanzten die Gäste zur Musik von „Good Times“. „Auch der ökumenische Gottesdienst am Sonntagvormittag war gut besucht“, freute sich die Vorsitzende. Beim Auftritt der Schauspieler und Sänger des Rhein-Neckar-Theaters war der Biergarten erneut bis auf den letzten Platz gefüllt.

Mittwoch, 27.06.2018