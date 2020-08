Stadtteil als „heißes Pflaster“

Bei ihrer traditionellen Sommertour hat die SPD Neckarau-Almenhof-Niederfeld den Klimaschutz thematisiert. Unter dem Titel „Heißes Pflaster Neckarau“ ging es für die Gruppe um die Bodenversiegelung im Stadtteil. Nach der Begrüßung durch Ortsvereinsvorsitzende Sabine Leber-Hoischen radelte man – eskortiert von vier Polizisten auf Motorrädern und angeführt von Karin Steffan und Mathias Kohler – zu Plätzen, die aus der Sicht der Sozialdemokraten besonders deutliche Beispiele der Versiegelung zeigten.

„Genau das richtige Thema bei diesen Temperaturen, insbesondere für Neckarau, das leider zu den heißesten Stadtteilen in Mannheim gehört und immer mehr versiegelt wird“ bemerkte der Neckarauer Stadtrat Bernhard Boll. Mannheim gehöre bundesweit zu den Top Ten der am meisten versiegelten Städte.

Kritik an versiegelten Flächen

Auch unbebaute Flächen seien in Neckarau teilweise mit Beton, Asphalt, Pflastersteinen oder wassergebundenen Decken befestigt und damit ganz oder teilweise versiegelt. Das habe unmittelbare Auswirkungen auf das Mikroklima und den Wasserhaushalt. Altstadträtin Karin Steffan bemängelte insbesondere die „Steinwüste“ am Vorplatz des Seilwolff-Centers, auf der man merklich höhere Temperaturen spüren habe können. „Hier wäre es ein Leichtes, mit zusätzlichen Bäumen für mehr Verschattung, mehr Verdunstung und ein besseres Mikroklima zu sorgen“, so Steffan.

Die SPD wolle sich nun dafür einsetzen, dass diesem Thema in den politischen Gremien der Stadt künftig mehr Aufmerksamkeit gewidmet werde. red/scho

