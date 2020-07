Strom: MVV verstärkt Leitungen

Die MVV investiert weiter in die Infrastruktur ihrer Netze und verstärkt seit Anfang des Jahres in Abstimmung mit der Stadt, dem Regierungspräsidium Karlsruhe sowie der Naturschutzbehörde Mannheim die 110 000 Volt-Leitung seines Stromnetzes von der Innenstadt über den Lindenhof bis nach Neckarau. Auf der Stromtrasse vom Umspannwerk in C 7 durch den Waldpark bis zum Großkraftwerk werden auf einer Länge von rund vier Kilometern neue Kabel verlegt.

Stillgelegtes Rohr genutzt

Die Arbeiten in der Innenstadt sind bis auf einige Restarbeiten weitgehend abgeschlossen. Für die Kabelverlegung entlang des Parkrings bis zur Rheinvorlandstraße konnte MVV ein stillgelegtes Gasrohr nutzen. Dadurch wurde zusätzlicher Tiefbau entlang der viel befahrenen Hauptschlagader zwischen Ludwigshafen und Mannheim vermieden und die damit verbundenen Verkehrseinschränkungen auf ein Minimum reduziert. Von der Konrad-Adenauer-Brücke über die Rheinpromenade durch den Waldpark bis zum Promenadenweg in Neckarau werden die Leerrohre für die Stromkabel in der Erde verlegt – unter der Konrad-Adenauer-Brücke im Bohrspülverfahren.

Mehrere Teilabschnitte

Um das Freizeit- und Erholungsgebiet mit dem stark frequentierten überregionalen Rheinradweg sowie Gehwegen und einer Vielzahl schützenswerter Bäume nicht zu beeinträchtigen, will die MVV nach eigenen Angaben die Stromtrasse mit möglichst geringem Eingriff in Flora und Fauna verlegen. Die technische Ausführung der notwendigen Querung des Rheindamms und der Dammschutzzone per Horizontalbohrspülverfahren wurde mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe, auch im Rahmen der anstehenden Ertüchtigung des Rheinhochwasserdamms, abgestimmt. Die Leitung wird in kleineren Bauabschnitten verlegt, damit die Beeinträchtigungen für die Besucher des Waldparkdamms möglichst gering gehalten werden könnten, so die MVV. scho

