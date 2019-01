Studenten präsentieren Mendelssohn

Der Chor der Evangelischen Studierendengemeinde Heidelberg (ESG-Chor) führt den „Elias“, eines der Hauptwerke Felix Mendelssohn-Bartholdys, in der Matthäuskirche auf. Am Samstag, 2. Februar, um 19.30 Uhr, erklingt das Werk in der Fassung für Soli, Chor und Orchester in der Rheingoldstraße 32.

Der studentische, rund 120 Personen zählende Chor gibt bereits seit mehreren Jahren Konzerte in der Matthäuskirche. Neben den Sängern musizieren die Solisten Julika Birke (Sopran), Annerose Hummel (Alt), Michael Connair (Tenor), Michael Roman (Bass) sowie das Orchester der Peterskirche Heidelberg. Die Gesamtleitung hat Xaver Detzel.

Spannende Lebensgeschichte

Mendelssohn komponierte den „Elias“ im Jahre 1845/46, etwa zehn Jahre nach dessen Schwesterkomposition „Paulus“. Er löste sich in diesem Werk allerdings stärker von den formalen Konventionen eines Oratoriums und bewegte sich hin zu einer dramatisch ausgerichteten Textanlage: Rede und Widerrede, Frage und Antwort erzählen spannungsreich die Lebensgeschichte des Propheten Elias.

Dieser verkündigt zunächst dem vom Glauben abgekommenen Volk Israel eine lange Zeit der Dürre und fordert später die Priester der Gottheit Baal beim Stieropfer am Berge Karmel erfolgreich heraus. Am Ende wird er gen Himmel entrückt.

Eingebettet in das Gesamtwerk

Vielen sind sicherlich einzelne Stücke aus der Komposition wie „Denn er hat seinen Engeln befohlen“ oder „Hebe deine Augen auf zu den Bergen“ bereits wohlbekannt, im „Elias“ erklingen sie nun eingebettet in das ihnen zugehörige Gesamtwerk.

Der Eintritt kostet 16, ermäßigt elf Euro. Vorverkaufskarten gibt es im Pfarrbüro der Matthäuskirche in der Rheingoldstraße 32, Telefon: 0621/8 41 39 14. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019