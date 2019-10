Tango für Neueinsteiger

Die Post-Sport-Gemeinschaft Mannheim bietet seit neustem Tanzkurse an und lädt für Sonntag 3. November, von 10.30 bis 12 Uhr im Bewegungsraum der PSG Mannheim im Kiesteichweg 5 zur kostenlosen Tango-Argentino-Schnupperstunde mit Kinderbetreuung ein. Der Kurs ist für alle gedacht, die noch nie oder nur ein bisschen Tango getanzt haben oder diejenigen, die eine lange Tangopause gemacht haben. Die Lehrer Laura und Marta von Tango #Lamar bieten eine schöne Kombination einfacher und ästhetischer Tangoelemente zum Ausprobieren an.

Gummisohlen drehen sich schlecht, deswegen bitten die Lehrer darum, Tanzschuhe, normale Schuhe mit Ledersohle oder dicke Socken mitzubringen.

Anmeldunge sind per E-Mail unter info@tangolamar.de oder unter der Telefonnummer 0176/55 79 26 93 möglich. Mehr Informationen gibt‘s unter www.tangolamar.de oder auch auf Facebook unter Tango Lamar. Wem das kostenlose Angebot Spaß gemacht hat, der kann im Anschluss an den Schnuppertag in einem regulären Tangoanfängerkurs weiterlernen. mai

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.10.2019