Tipps von Profipianistin

Die Pianistin Marianna Shirinyan ist zu Gast am Moll- Gymnasium gewesen. Zuvor trat sie bei den Akademiekonzerte des Nationaltheater-Orchesters als Solistin auf. Shirinyan erzählte den Schülern von ihrem Leben als Berufsmusikerin und beantwortete Fragen über ihre Techniken. Außerdem gab sie bei ihrem Besuch ein kleines Konzert für die Schüler und spielte zusammen mit Musiklehrer Tibor Stettin den ersten Satz aus Mozarts „Klavierkonzert Nr. 23“ in A-Dur. Es folgte ein „Bauerntanz“ aus ihrem Heimatland Armenien.

Ausklang bei Pizza und Pasta

Sebastian Ungerer aus der Jahrgangsstufe 12 spielte „Ondine“ aus Maurice Ravels „Gaspard de la Nuit“ vor. Die Pianistin gab ihm Tipps zur Spielweise und zur Rhythmik, damit das Stück noch „wässriger“ – und eben nach dem Meer und der Meerjungfrau „Undine“ klinge. Sie zeigte den Schülern verschiedene Ansätze, ein Stück zu spielen, warum Bach anders klinge als Chopin, wie seitens der Komponisten epochenspezifisch mit den einzelnen Stimmen gearbeitet wird und was dies konkret für den Interpreten in der Gegenwart bedeutet. Am Abend besuchten die Schüler das Akademiekonzert im Rosengarten. In der Pause des Konzerts durften die Mädchen und Jungs hinter die Bühne schauen, in die Räume, in denen sich die Künstler vor dem Auftritt aufhalten. Nach diesem kurzweiligen und beeindruckenden Konzert klang der Abend bei Pizza und Pasta aus. red

