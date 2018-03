Tragisch-komische Familiengeschichte

Anzeige

Was sich für die Kinder zunächst wie ein Abenteuer anfühlt, entwickelt sich schnell zu einem wahren Albtraum: ihr Vater ist ein Hochstapler. Arno Frank erzählt in seinem Debütroman „So, und jetzt kommst Du“die Geschichte von drei Geschwistern, deren Eltern auf der Flucht vor der Polizei ihre Kinder mitschleppen. Heute, am Mittwoch, 21. Februar, liest der Autor um 19.30 Uhr in den Räumen der Buchhandlung „Schwarz auf Weiß“ in der Friedrichstraße 11a aus dem Buch, dessen Handlung auf einer wahren Begebenheit beruht. Es ist eine ebenso tragische wie komische Familiengeschichte, die ihre Hauptakteure quer durch Europa führt. Der Eintritt kostet acht Euro. Der Autor Arno Frank wurde im Jahre 1971 in Kaiserslautern geboren. Er ist freier Journalist und Publizist und schreibt unter anderem für die „taz“, „Die Zeit“ und „Spiegel Online“. mai