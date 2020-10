TSV erhält hohe Spende

Die Ruth-Erndwein-Stiftung hat den TSV Neckarau für sein Engagement um Seniorensport und ein seniorenfreundliches Vereinsumfeld mit einer Spende in Höhe von 18 000 Euro bedacht. Die Vorsitzende der Stiftung, Bärbel Börstinger, sowie die Kuratoriumsmitglieder Heinrich Ehhalt und Wolfgang Börstinger übergaben jetzt vor Ort einen Scheck an Vereinsvorsitzenden Volker Proffen. „Wir möchten damit anerkennen, dass Senioren beim TSV Neckarau voll in den Verein integriert sind“, betonte Börstinger, dass es in der Fußballabteilung nicht nur eine, sondern gleich zwei altersgerecht abgestufte Altherren- und Damenmannschaften gebe. So seien die Sportgruppen gut auf die altersbedingten Bedürfnisse abgestimmt. „Sehr gut hat uns auch gefallen, dass hier auch Seniorinnen dem runden Leder nachjagen, das ist wirklich selten.“, so die Stiftungsvorsitzende.

„Tolle Anerkennung“

„Die Spende durch die Ruth-Erndwein-Stiftung freut uns ungemein – das ist eine tolle Anerkennung für unsere Arbeit“, sagte Vorsitzender Volker Proffen. Am Kiesteichweg sei es selbstverständlich, dass Senioren als wichtiger Bestandteil des Vereins angesehen würden. Sie seien nicht nur bis ins hohe Alter aktiv im Sport, sondern auch neben dem Platz tragende Säulen des Vereins: als Vorstandsmitglieder, Teilnehmer des Stammtischs und Zuschauer.

Der TSV Neckarau ist aktiv in den Sportarten Fußball, Tischtennis und SuThayDoy und hat über 650 Mitglieder, darunter rund 320 Jugendliche. Die Ruth-Erndwein-Stiftung führt den Willen der im Jahr 2016 Verstorbenen Stiftungsgründerin Ruth Erndwein unter anderem auf der Ebene der Förderung des Seniorensports fort. Die Stiftungsgründerin war ehrenamtlich im Seniorensport des Karlsruher Turnerbund tätig und hatte aufgrund ihres früheren Wohnsitzes in Dossenheim/Heidelberg auch einen Bezug zu hiesigen Turn- und Sportvereinen. Dieses Anliegen führt die Stiftungsvorstandsvorsitzende Bärbel Börstinger fort. aph/red

Freitag, 30.10.2020