Umkleide durchwühlt

Zwei Diebe haben in der Umkleidekabine einer Schulturnhalle im Neckarauer Waldweg Taschen und Spinde durchwühlt und flohen dann. Wie die Polizei gestern mitteilte, betrat das Duo am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr während eines Sporttrainings die Umkleidekabine. Eine Zeugin sprach die beiden Männer anschließend im Schulhof an, die daraufhin in Richtung Rheingoldstraße davonrannten. Die Zeugin folgte den Tätern und machte einen Verkehrsteilnehmer auf die Flüchtenden aufmerksam, woraufhin ein 19-Jähriger festgehalten werden konnte. Dem zweiten Täter gelang die Flucht. Er konnte zwar durch das Foto einer weiteren Zeugin in der Straßenbahnlinie 3 identifiziert werden, wurde jedoch in seiner Wohnung nicht angetroffen.

Bargeld und Smartphone gefunden

Bei dem Mann konnte neben einer SIM-Karte, einem Feuerzeug und Bargeld auch ein Smartphone gefunden werden. Alle Gegenstände gehörten Teilnehmern des Sporttrainings in der Schulturnhalle. Gegen die beiden wird nun wegen Diebstahls ermittelt. Zeugenhinweise gehen an 0621/833 970. pol

