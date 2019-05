Unterricht an der frischen Luft

Pflanzen oder Tiere beobachten und spielerisch lernen: Für Samstag, 25. Mai, ab 15 Uhr, lädt die Hans Müller-Wiedemann Schule in Neckarau, im Kiesteichweg 14, zur offiziellen Einweihung des neuen NaturErlebnisRaumes Schulgarten ein. Musikalisch wird das Fest begleitet durch das Benefizkonzert Sommerklang. In diesem Jahr musizieren Dominik Wrana und die inclusive Band Gilanika. Darüberhinaus zeigen die Schüler ihr in den wöchentlichen Proben dank des Zirkus Paletti erübtes Können.

Das Gelände um die Schule herum wurde ab Mai 2017 gemeinsam mit der gesamten Schulgemeinschaft zu einem NaturErlebnisRaum naturnah gestaltet. Geplant wurde nach den Grundsätzen und Richtlinien des Naturgartenbaus mit regionalen Materialien. Artenreiche und vielfältige Ansaaten und Bepflanzungen kamen zum Einsatz, ein Teich wurde angelegt, Höhen und Tiefen laden zu Bewegung und Spiel ein. lassische käufliche Spielgeräte sind die Ausnahme, ein Baumhaus, eine Brücke, ein Kletterberg und diverse Ruhezonen wurden aus Holz selbst gebaut.

Ziel war es, die Schwerpunkte: Spiel, Bewegung, Naturerlebnis, Artenschutz, Ruhe- und Kommunikationszonen, Kunst und Kreativität zu fördern und erlebbar zu machen. In drei Bauphasen wurde dies mit dem Verein „Naturgarten“, vielen Sponsoren und der tatkräftigen Mithilfe von Eltern, Schülern und Freunden der Schule umgesetzt. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.05.2019