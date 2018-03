Unterstützung im Unterricht

Anzeige

Hinter dem Namen „Schule im Quadrat J 5“ steckt eine Schule der besonderen Art. Sie unterrichtet die Kinder und Jugendlichen mit seelischen Erkrankungen oder Krisen in stationärer Behandlung des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI). Mit einer Spende in Höhe von 5000 Euro unterstützt jetzt das Großkraftwerk (GKM) den Unterricht der Einrichtung in Trägerschaft der Stadt Mannheim.

Das Kollegium der staatlichen Schule besteht aus 13 Lehrkräften aller Schularten und unterrichtet in einem eigenen Schultrakt am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit oder an ihrer Außenstelle am Kinder- und Jugendzentrum Wespinstift im Jahr bis zu 300 Schüler vom Frühförderalter an bis hin zu jungen Erwachsenen des jüngst eröffneten Adoleszenten-Zentrums des ZI.

Die Vorstände des GKM Holger Becker und Manfred Schumacher überreichten der Schulleiterin Petra Rexroth eine Spende von 5000 Euro. Das Geld stammt aus den Erlösen des jährlich stattfindenden GKM-Kindernachmittags, dessen Einnahmen stets einer gemeinnützigen Institution zu Gute kommen.