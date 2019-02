Vernissage mit Daniela Künzler

Zu einer Vernissage lädt das Best Western Plus Steubenhof Hotel für Freitag, 8. Februar, um 19 Uhr, in die Steubenstraße 66 ein. Unter dem Titel „Farbenhafte Malerei“ präsentiert Daniela Künzler aus Neckarau ihre Bilder. Schon seit ihrer Kindheit folgt Daniela Künzler, alias Die Künzlerin, beim Malen ihrer Intuition. Kreise und Linien hatten es ihr angetan. Seitdem geht sie ihrer Leidenschaft nach und malt die meisten ihrer Kunstwerke mit Acrylfarbe auf Leinwand.

„Jedes Bild ist einzigartig und in jedem steckt ein Stück ihrer Persönlichkeit“, so die Veranstalter. Daniela Künzler signiert all ihre Bilder bewusst nicht vorne, sondern an der Seite, um das Oben und Unten nicht von vornherein festzulegen. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.02.2019