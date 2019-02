Verwirrspiel der Emotionen

Wenn auf der Bühne gleich vier Spielorte nebeneinander sind, die noch dazu teilweise zeitgleich bespielt werden, dann ist mächtig was los. Die jungen Akteure tauchen immer wieder an wechselnden Orten auf. Die Zuschauer müssen sich ständig neu orientieren. Das erlebte ein begeistertes Publikum, als 35 Schüler der achten Klasse der Freien Waldorfschule in Neckarau die Theaterposse „Das Haus der Temperamente“ von Johann Nepomuk Nestroy in der bis auf den letzten Platz gefüllten Aula aufführten.

Zweimal Mal standen sie damit in wechselnder Besetzung auf der Bühne und begeisterten die Zuschauer. Die Schüler spielten ihre Rollen mit den unterschiedlichsten Temperamenten intensiv und überzeugend. Im „Haus der Temperamente“ herrschen die Emotionen: Herr von Braus und Herr Sturm sind cholerisch, Herr von Trüb und Herr Schmerz beklagen das Elend der Welt, Herr von Fad und Herr Schlaf sind phlegmatisch und Herr von Froh und Herr Glück sind heiter und leichtsinnig. Im „Haus der Temperamente“ leben die vier verschiedenen Familien unter einem Dach.

Fantasievolle Kulissen

Die Achtklässler der Freien Waldorfschule, die das Stück als ein im Unterrichtsplan fest verankertes Achtklass-Spiel präsentierten, hatten die Bühne in der Aula der Schule mit großem Aufwand in ein Haus mit vier Wohnungen verwandelt, jeweils eingetaucht in verschiedene Farbtöne: Gelb (Familie Froh), Blau (Familie Trüb) Rot (Familie Braus) und Grün (Familie Fad).

Klar, dass es in einem solchen Haus zu Verwicklungen, Irrungen und Wirrungen kommen muss. Vor allem, wenn sich die Töchter in die Söhne der Familien mit gegensätzlichen Charakteren verlieben, obwohl sie längst den Jugendfreunden ihrer Väter versprochen sind. Plötzlich liebt Walburga Braus den Edmund Fad, Agnes Fad schwärmt für Robert Braus, Irene Trüb kann die Augen nicht mehr von Felix Froh wenden und Marie Froh hat Gefühle für Guido Trüb.

Für zusätzliches Chaos sorgen Schuhputzer Hutzibutz als vermeintlicher Botschafter der heimlichen Liebschaften und Friseur Schlankel als Meister der Intrigen. Außerdem tauchen die Jugendfreunde der Väter unvermutet auf.

Sechs Wochen lang haben die Achtklässler mit ihrem Klassenlehrer Johannes Bleckmann und Gunther Nowatschek intensiv an dem Stück gearbeitet, Lieder und Texte einstudiert, fantasievolle Kostüme (Maria Simon) und Kulissen (Andrea Haertel-Alper) besorgt und immer wieder geprobt.

Das Ergebnis, das sie mit erkennbarer Freude am gemeinsamen Spiel auf die Bühne brachten, konnte sich sehen lassen.

Für ihre schauspielerischen Leistungen wurden die Achtklässler mit viel Applaus bedacht. Applaus, über den sich auch das Trio mit Hannes und Jochen Morgenthaler (Gitarre und Schlagzeug) unter Leitung von Christoph Tischmeyer (Klavier) freuen durfte, das die Aufführung des Stücks „Das Haus der Temperamente“ musikalisch begleitete.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.02.2019